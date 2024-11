Pgs Audax, che cinquina 

Pgs Audax forza cinque: la leader dell’Over 50 stravince e continua la marcia in testa. Nell’Over 55 al comando del girone A resta la Masnata Chimici; nel girone B la Maccioni Marmi aggancia in vetta la I. R. Moniaflor.

Biancoverdi leader

La squadra di Frutti d’Oro infligge una manita alla Mediterranea (reti di Astolfi, Sanna, Contu, Manca e Setzu) e resta in vetta a punteggio pieno. A due punti di distanza rimangono in scia I Quartieri/De Amicis (2-0 sul Flamengo), mentre l’Accademia Sulcitana (grazie al 2-0 sui Colonial Fruits) raggiunge a quota sette la Nivea Karalis fermata sul pari (1-1) dal Deximu. Okky Villanova-Real Putzu è il posticipo di mercoledì, che vedrà anche il recupero di Flamengo-Mediterranea non disputata lo scorso 12 ottobre.

Tre in scia

Masnata Chimici sempre più in vetta del girone A dell’Over 55 dopo cinque turni. Il successo per 2-0 sul Nuraghe porta la capolista a quota dodici. La Cooper Band (6-0 sulla Nuova Ellas) è seconda a un punto, mentre a due lunghezze dal vertice ci sono Sardachem (3-0 sulla Car-Refinish) e Tielle/PLS (3-0 sul Sotto La Torre/Poggio dei Pini). Dopo il ko dello scorso turno, con nove punti si riprendeno la Campagnola grazie all’1-0 sull’Opes Team e la Gigi Spada SI. TI. (4-0 nello scontro diretto con la Myair Svapo).

La Sinnai Conad Superstore infine liquida 2-1 la Di. Fer., ora distante una lunghezza. Gli Ingegneri hanno invece riposato.

L’aggancio

Con un secco 3-0 la Maccioni Marmi fa suo il big match del quinto turno del girone B e perfeziona l’aggancio (con una gara in meno) sulla leader I. R. Moniaflor. L’1-1 con Il Club invece costa la vetta agli Amatori Orione Selargius, che si attestano al terzo posto con 11 punti. Il successo per 2-0 (reti di Cogoni e Tedde) della Pol. Sestu sulla De Amicis rilancia le ambizioni dei biancoblù, che assieme alla Frama/Beko Service (1-0 alla Sardegna Termale Sardara) agganciano proprio la squadra dell’Esercito a quota sette punti. Avanzano anche gli Amatori la Palma (poker sul Mulinu Becciu), che agguantano i Resti Umani/Zaza Kospi reduci dal pareggio 0-0 con il Cral C.t.m. al terzo risultato utile di fila. Pari (spettacolare) per 3-3 anche tra La Vernice e Cagliari 2007, mentre per le zone di bassa classifica il Fileferru vince per 3-1 sull’Aldebaran.

