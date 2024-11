pgs audax, altra vittoria 

La quinta giornata dell’Over 50 incorona la capolista Pgs Audax, che si conferma in vetta. Dopo sette turni Cooper Band (girone A) e Maccioni Marmi (B) comandano nell’Over 55.

Allungo Audax

Complice il turno di riposo de I Quartieri/De Amicis l’Audax Frutti d’Oro consolida il primato negli Over 50 con il 3-0 sulla Nivea Karalis. Risalgono le quotazioni del Real Putzu (2-1 sui Colonial Fruits), che supera in classifica l’Accademia Sulcitana fermata sul pari (1-1) dall’Okky Villanova, dietro di un punto. Successi di misura degli Amatori 4 Mori (sul Flamengo) e del Deximu (sulla Mediterranea).

Coppia in scia

Terza vittoria di fila per la Cooper Band nel girone A dell’Over 55: il 2-0 sulla Tielle/PLS le vale il primato. A una lunghezza inseguono la Sardachem, vittoriosa sulla Di. Fer. 2-0, e la Masnata Chimici, che batte di misura la Myair Svapo. Gli Ingegneri (1-0 sull’Opes Team) agganciano a quota 10 punti Tielle e Car-Refinish (1-1 con il Sinnai Conad Superstore) e accorciano su Di. Fer e Campagnola/140 Gr. Simius Immobiliare, che ha riposato. Primo successo per il Poggio dei Pini/Sotto La Torre (1-0 sulla Nuova Ellas), mentre la Gigi Spada SI.TI. si impone 3-1 contro il Nuraghe/Evolvere, alla terza sconfitta di fila.

Punteggio pieno

Maccioni Marmi regina del girone B: con il 3-1 sui Resti Umani/Zaza Kospi i selargini vantano tre punti di vantaggio sulla I. R. Moniaflor (2-0 col Cral C.t.m.). La seconda vittoria di fila degli Amatori Orione Selargius (per 2-1 sulla Polisportiva Sestu) consente ai biancorossi di assestarsi al terzo posto. Prezioso il 4-2 con cui La Vernice supera il Fileferru: i tre punti permettono ai cagliaritani di agganciare a quota undici Il Club (sconfitto dalla De Amicis per 2-1) e di superare i sestesi, raggiunti invece dalla Frama/Beko Service, che rifila sei gol al Mulinu Becciu. Bel successo anche per gli Amatori La Palma, che superano nello scontro diretto la Sardegna Termale Sardara/E. I. 83 3-1 perfezionando il sorpasso proprio sui militari. In una settima giornata che non ha registrato pareggi vince anche il Cagliari 2007 per 3-1 sull’Aldebaran/Autocarrozzeria Deiana, che dopo il successo del primo turno ha collezionato solo sconfitte.

