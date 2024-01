PFM canta De André Cagliari e Sassari,  i live sono sold out 

Arriva anche sui palcoscenici della Sardegna “PFM canta De André Anniversary”. Sono sold out i concerti di lunedì e martedì al Massimo di Cagliari e di mercoledì al Comunale di Sassari. A 45 anni dal famoso tour “Fabrizio De André e PFM in concerto” che ha segnato l'inizio di una delle più felici collaborazioni artistiche, prosegue in tutta Italia e

con tre date nell' Isola, la tournée, omaggio allo straordinario sodalizio tra la celebre prog band e il grande cantautore genovese, partita il 17 dicembre a Reggio Emilia e che si chiude il 17 maggio a Roma.

Alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da uno dei capolavori dell'artista genovese, “La buona novella”, rivisitati dalla band. Sul palco una straordinaria formazione con tre ospiti d'eccezione: Flavio Premoli (fondatore PFM) con l'inconfondibile magia delle sue tastiere, Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber e Luca Zabbini, leader dei Barock Project.

Fabrizio de Andrè si espresse con queste parole sul concerto: «La nostra tournée è stata il primo esempio di collaborazione tra due modi completamente diversi di concepire e eseguire le canzoni. Un'esperienza irripetibile perché PFM non era un'accolita di ottimi musicisti riuniti per l'occasione, ma un gruppo con una storia importante, che ha modificato il corso della musica italiana».

