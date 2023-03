Pezzi di vita in vetrina e la disperazione misurata in grammi 

Qualche minuto di esitazione davanti all’ingresso: la signora sulla sessantina mette la mano in borsa e si guarda attorno mentre prende tempo davanti al Compro oro di via San Michele. Una delle mete di chi, come alternativa al debito, ha forse soltanto rinunciare a pezzi di vita: da far fondere in cambio di una cifra che - quotazioni a parte - sarà comunque inadeguata in partenza. «Niente nome e niente foto, per favore», premette prima di convincersi a raccontare la sua storia.

Due bocche da sfamare, una pensione, l’appuntamento fisso con affitto, bollette e le spese di ogni giorno. «Dopo aver tagliato da tempo tutto ciò che era superfluo, sono arrivata a dover rinunciare agli oggetti di valore ricevuti in regalo. Per carità, non pensi a grandi cose, parlo giusto di qualche braccialetto, due collanine e quattro anelli. Mi dispiace dovermene separare, perché in fondo ognuno è un ricordo del passato». Dice di essersi consultata con il marito prima di accumulare tutto ciò che in un pomeriggio come tanti finisce sulla bilancia di chi, per lavoro, misura in grammi la disperazione della gente. Tra silenzi, sguardi bassi e confidenze di chi, oltre ai soldi, ha bisogno anche di conforto.

