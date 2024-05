Pezzi d’auto e pneumatici nel verde di Su Tasuru 

Una discarica a cielo aperto nelle campagne di Su Tasuru a Villacidro. Pneumatici, pezzi di auto, buste di plastica colme di rifiuti nell’area verde poco distante dall’area industriale.

La scoperta è stata fatta dai proprietari dei terreni e di alcune aziende agricole della zona. Tra questi, Antonio Pero, 54 anni, agricoltore: «Non capisco come sia possibile al giorno d’oggi danneggiare un luogo naturale, gettando dei rifiuti in questo modo e provocando un danno ambientale simile. Per me, che tutti i giorni mi dedico alla mia azienda agricola a poca distanza da questo cumulo di spazzatura, è una cosa terribile. Insieme ad altri proprietari della zona, talvolta ci siamo adoperati e abbiamo portato via i rifiuti». Il fenomeno è stato segnalato alla Municipale. «In passato sono intervenuti i vigili urbani, ma la situazione non sembra cambiare», conclude Pero.

«Purtroppo è un fenomeno ricorrente a Villacidro, abbiamo preso provvedimenti – assicura il vice sindaco e assessore dell’Agricoltura Dario Piras –. Ogni volta che ci arriva una segnalazione, cerchiamo di intervenire in maniera immediata. Diverse volte abbiamo colto in flagrante alcuni individui e in questo caso sono stati presi seri provvedimenti e comminate le sanzioni previste dalla legge».

