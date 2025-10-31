Petrolmafie, villa sequestrata 

Maggio 2019, Ventimiglia, confine con la Francia, la Guardia di finanza ferma la signora Anna Bettozzi, cantante e ballerina, in arte Ana Bettz. La donna viaggia su una Rolls Royce, vanta comparsate nelle trasmissioni “Maurizio Costanzo Show”, “Domenica in” e “Quelli che il calcio“ e ha fatto ballare tanta gente nelle discoteche con diversi pezzi disco anni Novanta. Dentro gli stivali a coscia alta, che adora, vengono trovati 300mila euro. Lei declina le sue generalità così, Anna Bettozzi, nata a Porto Rotondo, artista.

E quel giorno di primavera inizia il declino di Ana Bettz, culminato ieri con una maxi confisca del Tribunale di Roma, oltre 100milioni di euro di beni tra i quali la splendida residenza della donna a Porto Rotondo, Villa Anna, un’altra villa sulla Appia Antica a Roma, gioielli, quadri, quote societarie e conti correnti. Il piccolo impero immobiliare e finanziario di Anna Bettozzi e dei suoi familiari è ora oggetto di misure patrimoniali che puntano alla definitiva confisca. La donna, secondo diverse Dda della Penisola, avrebbe ripulito denaro sporco (indagine Petrol Mafie Spa) e commesso diversi reati (illecita commercializzazione di prodotti petroliferi, riciclaggio, autoriciclaggio) favorendo anche la criminalità organizzata.

Gli amici olbiesi

Il Tribunale di Roma (Sezione misure di prevenzione) ha tolto ad Anna Bettozzi la cosa che ama di più, la villa sul mare di Porto Rotondo che ha ospitato attori, cantanti, politici, imprenditori e donne bellissime. Tra loro anche Silvio Berlusconi e i suoi familiari. Anna Bettozzi, che aveva iniziato la sua carriera poliedrica nel settore immobiliare, ha rapporti strettissimi con professionisti e imprenditori sardi, in particolare di Olbia. E c’è anche un filone sardo delle indagini. Nel 2021 le indagini della Guardia di finanza e della Polizia di Stato toccano diversi operatori attivi nel comparto turistico immobiliare di Olbia e Arzachena. Gli investigatori della Squadra anticrimine di Olbia, guidati dal commissario Lino Collu, e i militari delle Fiamme Gialle olbiesi, coordinati dal capitano Carlo Lazzari (ora in servizio a Nuoro), si occupano di un familiare di Anna Bettozzi, che stando alla ricostruzione della Procura gallurese, controlla attività turistico ricettive nel Nord Est dell’Isola. L’indagine porterà al sequestro di un hotel ad Arzachena.

La regina di Punta Lada

Villa Anna, a Punta Lada, appartenuta a Ernesto Diotallevi (nome legato alla storia della Banda della Magliana) era stata già sottoposta a sequestro nel 2021. Successivamente Fiamme Gialle e Carabinieri hanno lavorato per provare la riconducibilità dell’immobile, anche sul piano formale, ad Anna Bettozzi e ai suoi familiari. Ora la regina di Punta Lada ha perso il suo castello.

