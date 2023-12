«Petrolio necessario»: choc alla Cop28 

Dubai. Disastro politico alla Cop28: in un audio Sultan Al Jaber, presidente della conferenza sul clima come capo delegazione degli Emirati Arabi, che la ospitano, afferma che con l’eliminazione dei combustibili fossili - uno degli obiettivi del summit - si tornerebbe «all’era delle caverne».

L’ira di Guterres

Le reazioni sono state immediate e hanno quasi offuscato la giornata di lavori. A partire dall’indignazione del segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, che ha parlato di «affermazioni gravissime e assolutamente preoccupanti, sull’orlo del negazionismo climatico». Ed è lunga la lista degli scienziati e delle personalità che hanno chiesto le dimissioni di Al Jaber. A diffondere l’audio, rubato nel corso di una sessione dei lavori, è stato un consorzio di giornalisti investigativi, Climate Reporting. «Nessuna scienza dimostra che un’uscita dai combustibili fossili è necessaria per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi sopra i livelli pre-industriali», dice Al Jaber, aggiungendo che lo stop a carbone, petrolio e gas naturale ostacolerebbe il cammino verso uno sviluppo realmente sostenibile,

Impegni traditi

«Finalmente è caduta la maschera», il commento di molti nel centro congressi Expo City Dubai, dove Al Jaber viene accusato di conflitto di interessi come il numero uno di Adnoc, la compagnia petrolifera statale. «È come mettere il conte Dracula a capo della Banca del sangue», si ironizzava già prima della Cop28 nel mondo scientifico e degli attivisti per il clima. Finita la parte di alto livello con gli interventi dei leader mondiali (ma non sono venuti né Joe Biden né Xi Jinping, i grandi inquinatori), intanto alla Conferenza si è entrati nei negoziati sulla dichiarazione finale. Dopo il lavoro degli sherpa, ora entreranno in campo i rappresentanti dei governi per chiudere la partita. Intanto un rapporto diffuso dall’organizzazione Climate Trace, fondata dall’ex vicepresidente americano Al Gore, denuncia come, malgrado le promesse, le emissioni di gas serra da parte di Cina, India e Stati Uniti abbiano fatto registrare negli ultimi anni il maggior incremento dal 2015, l’anno dell’accordo di Parigi sul clima.

