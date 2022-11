Petrolio iracheno, il giudice proscioglie i vertici della Saras  

«Il fatto non sussiste». La Saras non ha usato petrolio iracheno proveniente da attività delittuose, così come la Petraco non ha commesso alcun riciclaggio nell’acquisto e nella rivendita del greggio. Lo ha deciso il giudice per le udienze preliminari Giorgio Altieri, che ha prosciolto tutti i manager delle due società, rigettando la richiesta di rinvio a giudizio formulata dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari che, a termine di una complessa inchiesta, avevano chiesto di poter mandare a processo per gli indagati.

L’udienza preliminare

Ieri mattina, nell’aula al piano terra del Palazzo di Giustizia, il sostituto procuratore della Dda, Danilo Tronci, aveva rinnovato nella sua replica la richiesta di rinvio a giudizio già avanzata dal procuratore aggiunto Guido Pani. L'antimafia di Cagliari voleva mandare a processo, con l’accusa di riciclaggio, i tre manager della Petraco Oil finiti nell’inchiesta (amministratore delegato Ingerborg Srenger, il direttore della filiale di Lugano Francis Reilly e la manager Serena Dalberto) e la stessa società svizzera, specializzata in brokeraggio interazionale di prodotti petroliferi. I pubblici ministeri volevano il dibattimento anche per l’ex ad della Saras, Dario Scaffardi, assieme ai manager Franco Balsamo (ex direttore finanziario), Luca Cozzolino (responsabile petrolio greggio) e al direttore commerciale Marco Schiavetti, accusati di aver reimpiegato il petrolio grezzo proveniente dall’Iraq nella raffineria di Sarroch. Da qui la contestazione di “impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”. A ribadire sul proscioglimento, invece, erano stati ancora ieri mattina i componenti del pool difensivo delle due multinazionali, gli avvocati Alfredo Diana, Francesco Mucciarelli, Alessandro Boni, Luigi Fornari, Adriano Raffaelli, Carlo Sassi, Francesco Centonze e Matteo Bozzone.

Il fatto non sussiste

Al termine della camera di consiglio, il giudice Altieri ha pronunciato la sentenza di proscioglimento per tutti, facendo ricorso al primo comma dell’articolo 425 del Codice di procedura penale, quello che determina il «non luogo a procedere» per i sette imputati e le due società perché «il fatto non sussiste». Tra quindici giorni saranno depositate le motivazioni della decisione, poi i pubblici ministeri Pani e Tronci avranno altri 15 giorni di tempo per eventualmente impugnare il proscioglimento. «Saras» si legge in una nota dell'azienda della famiglia Moratti, «esprime soddisfazione per l’esito del procedimento».