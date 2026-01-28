Petroliere-ombra russe, alt di 14 Paesi europei: «Pronti a sequestrarle» 

Bruxelles. Le petroliere della flotta ombra russa, che continuano ad aggirare le sanzioni occidentali, non potranno più operare liberamente nel Mar Baltico. La minaccia a Mosca è messa nero su bianco da 14 Paesi europei in una lettera all’Organizzazione Marittima Internazionale. Il documento chiarisce che d’ora in avanti i tanker che cambiano bandiera, disattivano i transponder o sono privi della documentazione necessaria, saranno trattati come navi senza Stato e quindi potranno essere sequestrate. Un passaggio «fondamentale, per garantire la sicurezza marittima, il buon funzionamento della navigazione e la protezione dei marinai e dell’ambiente marino, soprattutto rispetto a nuove situazioni come il crescente utilizzo di navi della flotta ombra per eludere le sanzioni internazionali», si legge nella dichiarazione firmata da Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Svezia e Regno Unito, in cui si invoca «responsabilità, trasparenza e un’azione decisa».

I 14 Paesi europei ricordano l’importanza per la sicurezza marittima del «Sistema di Identificazione Automatica (Ais), che garantisce il coordinamento dei movimenti delle navi e la risposta alle emergenze». E mettono in guardia dalla «manipolazione e la falsificazione dei dati Ais». Lo stesso vale per i sistemi globali di navigazione satellitare, che devono essere sempre attivi. Tutti obblighi che la flotta ombra non rispetta per eludere i controlli.

RIPRODUZIONE RISERVATA