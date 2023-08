Petkovic, pressing rossoblù 

Claudio Ranieri non lascia, anzi, raddoppia. E così, accontentato con l’arrivo di una punta come Shomurodov, ora il tecnico aspetta un altro attaccante di peso e che sappia occupare bene l’area di rigore senza trasformare in ansia l’attesa del ritorno di Lapadula. E poi due difensori d’esperienza, per non caricare la retroguardia sulle giovani spalle di Dossena e Obert e con Altare che rischia di scivolare indietro nelle gerarchie. Per l’attacco la prima scelta sembra essere il croato della Dinamo Zagabria Bruno Petkovic, anche se l’operazione risulta essere particolarmente complessa, mentre in difesa ecco che a José Palomino potrebbe affiancarsi una vecchia conoscenza di Ranieri, l’italo-brasiliano del Nantes Andrei Girotto.

Servono certezze

Il Cagliari cresce, ma sembra troppo leggero davanti e per salvarsi in Serie A servono certezze anche a livello offensivo. Ecco perché la linea col Milan per il giovane Colombo si è raffreddata e il ds Bonato avrebbe spostato l’attenzione su un prospetto più rodato come il croato Petkovic, centravanti della Dinamo Zagabria e della nazionale, cresciuto in Italia nelle giovanili del Catania. La Dinamo ha chiesto 5 milioni per la sua punta di diamante (65 reti in 211 partite), cifra che il Cagliari non intende pagare anche perché il giocatore andrà in scadenza il 30 giugno. Si tratta, con la Dinamo che però potrebbe dare l’ok solo dopo aver chiuso le fasi preliminari per la qualificazione ai gironi di Champions League.

Coppia nelle retrovie

Ranieri cerca di avere dalla società anche due difensori d’esperienza. Il primo continua a essere l’argentino Palomino, in uscita dall’Atalanta. Trattativa avviata da tempo e che in casa rossoblù si cerca di trasformare in affare fatto entro l’inizio della prossima settimana. L’arrivo di Palomino chiuderebbe le porte ad altri centrali mancini, quali ad esempio Sakho, il franco-senegalese del Montpellier. Ma lì dietro serve altra esperienza e tra le ipotesi c’è quella che porta al nome di Andrei Girotto, brasiliano con origini italiane, leader difensivo dei francesi del Nantes, dove ha esordito proprio con Ranieri in panchina nell’annata 2017-18. Girotto è arrivato all’ultimo anno di contratto con i “Canarini”, con cui ha disputato le ultime sei stagioni, mettendo insieme 205 presenze.

Il Cagliari però sul secondo difensore non ha fretta, anche perché il ds Bonato deve prima trovare una sistemazione a Capradossi (probabile ritorno allo Spezia) e Goldaniga (che potrebbe finire nel mirino del Como).

Il gioiellino

Ma il Cagliari vuole aggiungere qualità anche al centrocampo, dove tutte le strade continuano a portare a Prati, gioiellino del 2003 della Spal. Il giocatore avrebbe già dato la sua disponibilità al trasferimento in rossoblù e nelle ultime ore il ds Bonato avrebbe portato una prima proposta ufficiale al club ferrarese, che ora spera nel rilancio delle altre società interessate.

RIPRODUZIONE RISERVATA