Petizione: «Ripristinate via Carloforte» 

Quella strada sta diventando impraticabile, il Comune intervenga per ripristinare il manto stradale di via Carloforte. Lo chiedono a gran voce i cittadini residenti e gli automobilisti costretti a transitare nell’importante arteria che collega con l’uscita da Sant’Antioco per Calasetta. «Ci rivolgiamo a lei per segnalare la disastrosa situazione di via Carloforte - si legge nell’ultima petizione inviata al sindaco da 14 cittadini residenti nella zona - in particolar modo, il manto stradale». È una strada molto trafficata sia dai cittadini che vi abitano, sia da quelli provenienti dalle vie circostanti, e in particolare dagli studenti provenienti da Calasetta e Carloforte che frequentano il liceo e l’alberghiero. «Nei mesi invernali, quando piove, si trasforma in un pantano per le buche che si riempiono d’acqua. Vista l’indifferenza nel tempo ci siamo posti la domanda se questa zona non fa parte anch’essa del comune di Sant’Antioco e quindi, perché continuare a trascurarla”. (s. g.)