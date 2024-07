Petizione popolare per riaprire il guado sul rio San Girolamo 

Una petizione popolare per riaprire il guado sul fiume San Girolamo. Struttura pericolante da qualche anno, dopo una piena d’acqua. Il sindaco di Ussassai ha vietato il transito per ragioni di sicurezza. Tra le conseguenze, disagi in serie per i proprietari dei terreni che insistono oltre il fiume. Transitavano con trattori, pickup e altri mezzi, ma secondo il Comune il rischio di ulteriori cedimenti è troppo elevato per perserverare sul passaggio. «Siamo consapevoli dei disagi, ma non potevamo non intervenire, di concerto con l'ufficio tecnico e la Forestale. Prevediamo una nuova progettazione e poi andremo a caccia di un finanziamento», dice il sindaco. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA