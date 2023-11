Petizione per la strada dimenticata 

Poche centinaia di metri dove chi vive o lavora si sente dimenticato. E così se una parte della strada “Sa Cantonera” ha ricevuto finalmente il tanto atteso asfalto, in un’altra la situazione è vergognosa.

La protesta

Elisabetta Cannas, dipendente di una delle attività della zona, è la portavoce del malcontento: «Abbiamo iniziato una raccolta firme e chiederemo un incontro in Comune, non ne possiamo più», spiega. La situazione è sotto gli occhi di tutti: «Buche profonde come avvallamenti che diventano fiumi quando piove, fango e polvere. I camion per evitarle passano contromano», racconta Cannas.

«Io sono qui dal 2018», ricorda Giulio Gardu, «in questa zona mancano anche asfalto e fognature, li abbiamo chiesti perché sono indispensabili per la nostra ditta, ma per ora la situazione non è cambiata». Pochi giorni fa la goccia che ha fatto traboccare il vaso: «Sulla ex 131 sono stati investiti un cane e un gatto», ricorda Cannas, «e purtroppo il traffico è stato deviato qui. Un disagio per tutti, la strada era nel caos». In un tratto qualcuno ha anche steso uno strato di ghiaia. Un intervento tampone, ma comunque non autorizzato dal Comune. Gianfranco Masala ha aperto la sua attività 18 anni fa: «C’era un progetto già quindici anni fa per asfaltare e mettere anche una rotonda, ma non è partito».

Il Comune

La storia della strada è complessa, come spiega il vicesindaco Massimiliano Bullita: «La maggior parte dei fabbricati che danno sulla strada che va dalla casa cantoniera sulla ex 131 verso via Giulio Cesare è stato edificato tra gli anni Sessanta e Settanta. Per ottenere la licenza edilizia, i promotori delle varie iniziative hanno dovuto sottoscrivere un atto unilaterale d’obbligo, ovvero l’impegno a realizzare tutte le opere necessarie per urbanizzare la strada».

Purtroppo, continua Bullita, «le costruzioni non sono state realizzate simultaneamente ma nel corso di diversi anni, e non c’è stata l’iniziativa comune per la realizzazione delle opere». Qualcosa però si sta muovendo: «Dopo un incontro avuto con diversi imprenditori disponibili a una collaborazione per la sistemazione definitiva della strada», dice Bullita, «l’ufficio tecnico sta facendo una ricognizione delle pratiche edilizie per capire se l’atto unilaterale d’obbligo è stato sottoscritto da tutti, così da trovare finalmente una soluzione».

