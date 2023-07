Petizione per la foresta urbana 

«La foresta urbana può diventare realtà». Il consigliere comunale Marcello Polastri brinda alla decisione del Ministero della Cultura di dichiarare l’ex Stallaggio Meloni in viale Trieste “bene culturale tutelato”.

Lo fa con una petizione online su Change.org dal titolo “Salvate la foresta urbana di Cagliari”, nella quale si chiede di salvaguardare gli alberi monumentali e realizzare un parco.

«Si è già espresso il Consiglio con una mozione del gennaio 2021», scrive nella petizione, «è poi nato anche un interessante progetto sperimentale degli alunni del Liceo Artistico Foiso Fois. Manca la volontà di realizzare questo giardino», sostiene. E invita a firmare, per far sentire la propria voce in favore della nascita del parco sul quale sono favorevoli molti altri consiglieri comunali e associazioni.

