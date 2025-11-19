VaiOnline
Buggerru.
20 novembre 2025 alle 00:33

Petizione per chiedere l’installazione di un Postamat 

Petizione a Buggerru per chiedere l’installazione del Postamat. Da ieri e per una decina di giorni l’ufficio postale del paese è chiuso per adeguare lo sportello al progetto “Polis” che ha interessato tutte le sedi di Poste Italiane nei paesi con meno di quindicimila abitanti. Per tutto il periodo dei lavori, i cittadini che hanno bisogno dei servizi postali dovranno recarsi a Fluminimaggiore, un disagio che, secondo il comitato cittadino di Buggerru potrebbe essere meno gravoso se Poste Italiane prendesse atto di una petizione, in atto in questi giorni, per chiedere l’attivazione del servizio Postamat sino a oggi assente: «Tale servizio postale non è mai esistito a Buggerru – spiega Nicola Piras, presidente del comitato che ha già raccolto più di cento firme – ed è talmente utile e richiesto da cittadini e numerosi turisti che si recano numerosi a passare le vacanze nel nostro paese (con punte di 3-4 mila abitanti nel periodo estivo), che non si capisce perché non sia mai stato installato». Piras aggiunge un dettaglio: «Installandolo, si eviterebbe l’intasamento dello sportello durante il pagamento delle numerose pensioni nei primi giorni di ogni mese visto che al banco c’è un unico dipendente e si eviterebbero trasferte a Fluminimaggiore per usufruire di determinati servizi postali, come ad esempio l'attivazione delle carte Postepay che si può eseguire solo attraverso l'Atm o sportello automatico».

