Petizione on line: «Ridateci l’assessore» 

È passato quasi un mese dalle dimissioni di Piero Porcu da assessore all’Urbanistica e alle Politiche per la casa. In assenza di risposte e nomina di un sostituto la vertenza si è spostata sul web dove nella giornata di martedì è apparsa nel sito change.org una petizione dove si interrogano i naviganti chiedendo:“A Carbonia vogliamo che Pierangelo Porcu sia riconfermato assessore?”.

La petizione

Così tra una richiesta per salvare l’orso “Mj5” e una per chiedere di mantenere l’ora legale per tutto l’anno, il dibattito politico cittadino diventa social, senza riscontrare, a dire il vero, grosso seguito dato che alle 20 di ieri i firmatari erano 36 cittadini. A lanciare la pietra nello stagno multimediale, come promotore della raccolta firme, è stato Salvatore Gerano, sostenitore dell’ex assessore e al suo fianco negli interventi volontari per pulire alcune aree della città: «Piero Porcu ci ha messo la faccia sin da subito, dato che da consigliere più votato della sua lista ha scelto di fare l’assessore, esponendosi al rischio di essere criticato. In realtà io ho sempre sentito nei suoi confronti, anche ad ascoltare altri consiglieri o assessori oltre che i cittadini, pareri molto favorevoli». Per questo motivo Gerano si è detto stupefatto: «Ancora oggi non riesco a capire il perché Piero sia stato costretto a dare le dimissioni e a sottostare al ricatto politico dei suoi compagni di lista. Ritengo che il Sindaco, che più volte ha manifestato apprezzamento per il lavoro svolto, debba coerentemente confermare l’assessore nel suo ruolo».

Le reazioni

La petizione non è ovviamente passata inosservata e il primo ad averla notata è stato proprio l’ex assessore: «Io non ero a conoscenza di questa iniziativa e quando sono stato informato ho provato semplicemente un senso di profonda gratitudine per coloro che ancora oggi mi sostengono. Per il resto aspetto di conoscere le scelte del primo cittadino». Antonio Caggiari, capogruppo della lista “Uniti per rinascere” non ha dubbi e la pensa molto diversamente: «Un’azione ridicola. Noi non vogliamo aprire polemiche con nessuno però si deve prendere atto di quanto accaduto». Sul ruolo e gli strumenti della politica interviene il sindaco Pietro Morittu: « “Chi partecipa alla vita pubblica cittadina da anni sa’ che i social sono un luogo di rivendicazione e confronto e questo è un fattore positivo. Però sa’ anche ci sono delle regole e degli equilibri da rispettare e dei luoghi preposti dove incanalare le decisioni da prendere».

