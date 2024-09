Petizione dei pazienti alla Asl: da aprile siamo senza medico 

Sale la protesta per quattrocento cittadini di Vallermosa rimasti ormai senza medico di base. Tutto è iniziato ad aprile, quando uno dei due specialisti ha dovuto cambiare sede. Gli assistiti hanno atteso per alcuni mesi l’arrivo del sostituto, ma inutilmente. «Ad agosto, abbiamo deciso di mobilitarci con una raccolta firme per far valere un nostro diritto, quello di curarci – spiega Tonina Marcialis, una delle promotrici dell’iniziativa – Ci sentiamo penalizzati, chiediamo alla direzione dell’Asl che questo problema venga risolto, o perlomeno tamponato, con la creazione di un Ambulatorio straordinario di continuità territoriale (Ascot), oppure consentendo alla guardia medica di assisterci». Al momento sono state raccolte alcune centinaia di firme, ma la petizione non si ferma e potrebbe allargarsi ai centri vicini.

Il Comune non è stato certo a guardare: «Purtroppo la mancanza dei medici di base è un caso nazionale, la nostra amministrazione cerca di risolvere i disagi dei nostri compaesani anche quando non ci compete direttamente. La carenza dei medici, infatti, è in capo alla Regione - spiega il sindaco Francesco Spiga – Quando qualche concittadino ha avuto delle urgenze, siamo intervenuti personalmente per risolvere il problema. Le nostre interlocuzioni con l’Asl sono ormai quotidiane e, già da tempo, abbiamo chiesto l’attivazione di un Ascot, anche se sarebbe preferibile l’arrivo di un medico – e sottolinea - Riteniamo inaccettabile che anche un solo cittadino resti senza medico di famiglia». (a. cu.)

