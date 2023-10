Peter Marcias: «Il lavoro è un diritto» 

La passione coinvolge. Lo sa bene Peter Marcias, che nella lavorazione di “Uomini in marcia”, il suo nuovo film prodotto da Ganesh Produzioni e Ultima Onda Produzioni in collaborazione con Rai Cinema e il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission che debutterà in anteprima mondiale oggi alla Festa del Cinema di Roma, ha coinvolto anche Ken Loach. «Quando si parla di lavoratori non puoi non pensare a lui, autore di capolavori indiscussi sul tema, come anche Laurent Cantet», premette il quarantacinquenne regista di Oristano sul grande cineasta inglese. «Ho scritto a Loach e sebbene fosse impegnatissimo ha trovato il tempo per ricevermi: in due giorni a Londra mi ha mostrato la sua “radiografia” della Terra, offrendomi gli spunti per chiudere la mia opera, che racconta tematiche del lavoro ma sottolinea pure che possiamo salvarci se abbiamo cura dell’ambiente che ci ospita. Mi ha colpito molto che fosse così informato sulle miniere del Sulcis-Iglesiente». E su Claudio Ranieri. «A un certo punto mi chiede: “Per quale squadra tifi?”. E io: “Da buon sardo per il Cagliari”, e lì ha iniziato a parlarmi di Ranieri e di ciò che rappresenta anche per il calcio inglese», racconta Marcias. Che intanto si gode il momento.

Come ha preso la “chiamata” capitolina?

«Sono felicissimo di poter presentare il mio documentario alla Festa di Roma, che quest’anno compie 18 anni, e ancora più felice che la direttrice artistica Paola Malanga l’abbia incluso nelle selezione ufficiale insieme ad altre opere che trattano il tema del lavoro: penso al bel film di Michele Riondino e a quelli di Antonio Albanese “Cento Domeniche” e di uno dei maestri del cinema d’oltralpe Robert Guédiguian, ed è buon segno che il cinema si interessi a certe tematiche, perché sensibilizza il pubblico più dei talk show. Uscirà nelle sale nel 2024 e poi in tv sulla Rai, ma spero che sia visto nelle scuole, perché dobbiamo partire dalle nuove generazioni, che sono molto attente>.

Il tema è attualissimo: la tempistica del suo documentario è casuale?

«Dopo l’uscita in sala nel 2018 del mio film “Uno sguardo alla Terra” tornai a Carbonia e rimasi colpito, rovistando tra gli archivi del Centro Servizi Culturali Carbonia della Società Umanitaria – Fabbrica del Cinema, da un evento che legò, nei primi anni ‘90, 27 comuni del Sulcis Iglesiente, che diedero vita a una protesta di massa dapprima nel territorio e poi a Roma, evento sul quale il Centro aveva peraltro avviato un importante lavoro di raccolta di testimonianze e documentazione per restituirlo alla memoria collettiva: sono partito da lì. Poi, lo sviluppo del progetto mi ha portato anche in altre direzioni, perché si raccontano pur sempre 100 anni di lotte per il lavoro, ma in sostanza per molti le condizioni non sono migliorate>.

Colpiscono le sottolineature di Gianni Loy sulla Costituzione.

«Il riferimento al diritto al lavoro e all’uguaglianza è molto difficile da intendere, perché noi affermiamo che la Repubblica è fondata sul lavoro, che tutti abbiamo diritto al lavoro, però far capire che cosa significa è un po’ più complesso. Il diritto al lavoro vale per tutti, sani e non, onesti e non onesti, a ognuno nella sua categoria: se uno ruba va in galera, però anche un galeotto ha diritto al lavoro, anche come elemento di rieducazione».

Il lavoratore è sotto ricatto, secondo lei?

«Più che sotto ricatto, è senza diritti. Ad esempio, il modello economico basato sul lavoro a chiamata, occasionale e temporaneo, e non sulle prestazioni lavorative stabili e continuative, caratterizzate da maggiori garanzie contrattuali. Sta accadendo in tutta Europa: il nostro dovere è cercare di migliorare questo stato di cose».

