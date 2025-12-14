VaiOnline
Il giallo.
14 dicembre 2025 alle 01:05

Peter Greene, il cattivo che piaceva a Tarantino 

Peter Greene, l’attore americano celebre per i suoi ruoli di cattivo in classici anni Novanta come “Pulp Fiction”, è stato trovato morto nel suo appartamento di Manhattan, a New York. Lo Zed di Quentin Tarantino aveva 60 anni e sarà il medico legale a stabilire la causa del decesso che peraltro, secondo la polizia, non è da attribuire a un atto criminale.

«Era un tipo fantastico. Un perfezionista e uno dei più grandi attori della nostra generazione», ha detto il suo agente Gregg Edwards rivelando che in gennaio Greene avrebbe cominciato a girare un film con Mickey Rourke intitolato “The Mascots”. Originario di Montclair nel New Jersey, Greene ha comunque avuto una vita tormentata tra eroina, spaccio, galera e un tentato suicidio.

