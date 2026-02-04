Petardo su Audero, multati i nerazzurri 

Una multa di 50 mila euro e la diffida per future chiusure di settori dello stadio: è la sanzione inflitta all'Inter dal Giudice sportivo della Serie A, dopo il lancio di un petardo verso il portiere della Cremonese, Audero, da parte del settore dei tifosi nerazzurri a Cremona. Il giudice ha apllicato le attenuanti per “il comportamento disponibile e collaborativo della società ai fini della quasi immediata identificazione dei responsabili nonché la palese dissociazione dalle gravi manifestazioni”, ma ha aggiunto una “diffida specifica”: se accadrà di nuovo potrà arrivare una sanzione come la chiusura di settori dello stadio San Siro, fino alla squalifica del campo.

Sei, invece giocatori sono stati squalificati per un turno dopo la 23ª giornata: Honest Ahanor e Marten De Roon (Atalanta), Amin Sarr (Verona), Luca Pellegrini (Lazio), Matteo Prati e Nikola Vlasic (Torino).

