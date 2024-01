Petardo nella cabina Enel, resta al buio un’intera strada 

Teppisti in azione nella notte di San Silvestro a Villaperuccio danneggiano la cabina dell’Enel.

Nel piccolo Comune notoriamente tranquillo, alcuni vandali hanno voluto festeggiare il Capodanno nella maniera più incivile creando danni che avrebbero potuto avere conseguenze ben più gravi. Dalle prime verifiche effettuate dai carabinieri della stazione di Santadi, è stato constatato che sono stati fatti esplodere dei grossi petardi posizionati nella parte posteriore del quadro elettrico della cabina dell’Enel. L’esplosione ha tranciato alcuni cavi elettrici e staccato lo sportello del quadro principale che stato poi ritrovato ad alcuni metri di distanza. Da una prima ricostruzione, parrebbe che il primo obbiettivo da colpire, fosse il quadro elettrico che alimenta la stazione radiobase di telefonia cellulare, situata a pochi metri di distanza. Dopo aver fallito nel primo tentativo, i teppisti hanno optato per la cabina elettrica: dopo l'esplosione l’intera via Garibaldi è rimasta senza illuminazione pubblica. Già nel pomeriggio di ieri i tecnici dell’Enel hanno provveduto al ripristino dell'energia elettrica. La scorsa settimana era stato fatto esplodere un cestino della spazzatura: la potenza della deflagrazione lo ha disintegrato, anche in quel caso con gravi rischi. (m. g. p.)

