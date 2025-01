Petardo in faccia, perde la vista a un occhio 

Ha perso l’uso di un occhio, irrimediabilmente danneggiato dallo scoppio di un petardo durante i festeggiamenti per il Capodanno. Nel grave incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte nel quartiere cagliaritano di Sant’Elia è rimasto coinvolto un giovane di 32 anni: per ore i medici si sono prodigati per salvargli l’occhio, ma alla fine si sono dovuti arrendere. È invece andata meglio per un altro uomo arrivato assieme a lui al pronto soccorso: ha cinquant’anni, ma le lesioni riportate sempre a un occhio fortunatamente per lui sono assai meno gravi ed è stato dimesso dopo le prime cure.

Pochi sequestri

A nulla sono serviti gli appelli prima della notte di San Silvestro in un anno che - per quanto riguarda il capoluogo sardo - ha portato solo modesti sequestri di botti proibiti che si vendono per strada soprattutto nel quartiere cagliaritano di Sant’Elia. I botti esplosivi, compresi quelli di genere proibito, sono circolati decisamente sottotraccia rispetto agli anni scorsi, ma comunque la vendita abusiva c’è stata ed è costata la vista a un occhio per il 32enne cagliaritan o.

L’incidente

L’allarme alla centrale operativa del servizio 118, a quanto sembra, è giunto poco dopo la mezzanotte. L’equipaggio di un’ambulanza ha raggiunto a sirene spiegate il quartiere sul mare e ha prestato i primi soccorsi al giovane di 32 anni. Non è ancora chiaro se, a lesionargli l’occhio in maniera tanto grave sia stato un petardo oppure un artificio pirotecnico più complesso. Da stabilire anche se a maneggiare i “botti” fosse la stessa vittima del grave incidente o altre persone: a chiarirlo dovranno essere le indagini che saranno condotte dalle forze dell’ordine. Il mezzo di soccorso del servizio 118 ha trasportato il ferito al pronto soccorso del Policlinico “Duilio Casula” dell’Azienda ospedaliero universitaria di Monserrato. I medici hanno lavorato per ore per salvare la vista dell’occhio lesionato dall’esplosione, ma a tarda notte sono stati costretti ad arrendersi: il danno provocato dallo scoppio è troppo grave, la funzionalità dell’occhio non è recuperabile. Un destino amaro e assai diverso rispetto a dell’altro paziente, cioè il cinquantenne ferito sempre a un occhio dallo scoppio di un petardo, ma che non corre rischi per quanto riguarda la vista.

Esploso il bulbo

Pare che al 32enne di Sant’Elia, dalle poche notizie che sono trapelate, l’esplosione dell’artificio pirotecnico abbia provocato l’esplosione del bulbo oculare: ai chirurghi, insomma, sembra che non fosse rimasto granché sul quale lavorare per evitare la perdita della vista da quell’occhio per il loro paziente, come i risultati del loro intervento purtroppo testimoniano. Il giovane cagliaritano resta tuttora ricoverato al Policlinico ospedaliero-universitario di Monserrato, dove si vuole tenere sotto controllo l’andamento della lesione provocata dall’esplosione del botto di Capodanno.

RIPRODUZIONE RISERVATA