Il caso.
04 febbraio 2026 alle 00:40

Petardo contro Audero, arrestato un ultrà 19enne 

MILANO. È stato arrestato ieri dalla Digos un ultrà 19enne della curva interista, del gruppo dei Viking, che è accusato di aver lanciato il petardo che domenica scorsa ha stordito il portiere Emil Audero durante Cremonese-Inter. Non è lo stesso tifoso romagnolo ricoverato in ospedale, rimasto ferito da un altro petardo che gli è esploso in mano. Il 19enne è stato arrestato, con provvedimento di flagranza differita, su disposizione del pm di turno di Milano Francesco Cajani.

La Polizia di Cremona ha eseguito il provvedimento di “arresto differito” (entro le 48 ore) dell'ultrà interista per il lancio della “bomba carta” che, in avvio di secondo tempo, è volata in campo dal settore dei tifosi ospiti ed è esplosa «a poca distanza dal portiere della Cremonese», caduto «a terra in evidente stato di stordimento». Nelle indagini della Digos, grazie anche alle analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio incrociate «con quelle effettuate dalla Polizia Scientifica», gli investigatori sono riusciti a individuare l'autore del lancio e arrestarlo «entro le 48 ore dal fatto». Apparterrebbe al gruppo dei Viking ma non avrebbe precedenti legati alla nota inchiesta “doppia curva” della Procura di Milano. Oggi a San Vittore l'udienza di convalida. Il gip dovrà decidere, dopo l'interrogatorio, sulla convalida e sull'eventuale misura cautelare. Proseguono, intanto, le indagini della Digos di Cremona per individuare i responsabili anche «di altri lanci di petardi effettuati poco prima dell'inizio del match».

