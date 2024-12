Petardi illegali: un 41enne finisce nei guai 

Nella sua casa hanno trovato fuochi pirotecnici e petardi di ogni genere. Ben 45 chili di materiale esplosivo detenuto illegalmente. Per questa ragione i carabinieri della stazione di Santadi hanno arrestato Moreno Orrù, un 41enne residente in paese. L’uomo è stato individuato nell’ambito dell’attività investigativa dei carabinieri del comando provinciale di Cagliari per contrastare il fenomeno della vendita illegale di fuochi pirotecnici, una pratica non solo illecita ma estremamente pericolosa.

«Al termine di un’approfondita attività investigativa – si legge in una nota - i militari della stazione di Santadi hanno perquisito l’abitazione di un 41enne residente nel comune, trovando e sequestrando una quantità significativa di materiale esplodente non autorizzato».

Nella casa di Moreno Orrù sono stati recuperati 45 chilogrammi di fuochi pirotecnici tra cipolle artigianali, bombe carta, batterie esplodenti da 200 colpi, candelotti e una varietà di petardi di diverse tipologie, tutti privi del marchio di conformità e sicurezza richiesto dalle normative dell’Unione Europea».

Nella casa del 41enne sono intervenuti gli artificieri del comando provinciale di Cagliari. Il materiale è stato prima sequestrato poi messo in sicurezza. Ieri l’uomo (difeso dall’avvocato Roberto Zanda) ieri è stato processato per direttissima. Ha pattegiato una pena a otto mesi e 1400 euro di multa. Al termine dell’udienza è stato rimesso in libertà. L’arresto è stato convalidato. (f. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA