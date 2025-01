Petardi, i divieti non fermano gli incivili  

I divieti non sono serviti: nella notte di San Silvestro le città di Carbonia e Iglesias (ma anche diversi centri più piccoli) hanno registrato diversi episodi spiacevoli causati dall’uso sconsiderato dei petardi e giochi pirotecnici da parte di alcuni cittadini. Centinaia i cani e i gatti terrorizzati, di cui molti fuggiti da garage e giardini e non sono mancati episodi di danneggiamento di vetrate e fioriere. Tra i danni più significativi, spiccano le targhe in ceramica della vecchia Iglesias, andate completamente in frantumi.

Gli animali

Per quanto riguarda gli animali scomparsi, uno dei primi casi segnalati è stato quello di Black, un meticcio di taglia media-grande ritrovato spaesato durante i festeggiamenti in corso in piazza Sella a Iglesias da una coppia del posto. I due lo hanno ospitato temporaneamente e, grazie alla condivisione di un post sui social, il giorno successivo è stata rintracciata la proprietaria che lo cercava disperatamente. Un altro cane, un corso di taglia grande, anch’esso chiamato Black, è scappato dalla zona di Is Meis a Carbonia. Il cane è probabilmente fuggito allargando un buco sulla rete che separa l’abitazione del padrone dalla pista ciclabile di Carbonia. «È stato avvistato in diverse zone di Carbonia, ma essendo un cane di grossa taglia le persone hanno avuto difficoltà ad avvicinarlo», spiega il proprietario, Nicola Fanari. Tra i casi segnalati anche quello di Aragorn, un Amstaff scomparso la sera del 31 dicembre a Nebida: «Lo spavento ha provocato una reazione inaspettata nel cane, che si è ferito nel tentativo di fuggire – racconta la proprietaria Nicoletta Morfino – nonostante il cancello fosse chiuso, è riuscito a scavalcarlo, lasciando una scia di sangue con le zampe mentre cercava di allontanarsi. È surreale, perché Aragorn è un cane pesante e poco agile». Fortunatamente tutti e tre i cani sono stati ritrovati dai loro rispettivi padroni, ma il dato di fatto è che a poco sono serviti i divieti, che hanno finito per mettere in evidenza la portata di un fenomeno che forse andrebbe affrontato con una normativa nazionale, piuttosto che affidato alle ordinanze dei singoli sindaci.

I Comuni

“Le forze locali sono sempre a disposizione dei cittadini - commenta il vicesindaco di Iglesias, Francesco Melis - ma nessun agente ha il dono dell’ubiquità. Il fenomeno è così esteso che la polizia locale non può intervenire ovunque e con la necessaria tempestività. Sicuramente, l’amministrazione, insieme agli agenti, farà la sua parte visionando le telecamere a circuito chiuso e identificando i responsabili dei disagi e dei danneggiamenti». Analoghe considerazioni a Carbonia: «Abbiamo invitato, come ogni anno, i cittadini a non utilizzare i botti - ribadisce Giuseppe Casti, assessore alla Protezione civile - tuttavia, con il numero di forze a nostra disposizione, è impossibile contrastare efficacemente chi trasgredisce. Serve un’opera di sensibilizzazione per ridurne l’uso».

