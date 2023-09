Petagna: un onore giocare per il Cagliari 

Sa di essere l’uomo giusto al posto giusto. E al momento giusto, soprattutto, dopo una stagione anonima con la maglia del Monza (4 reti in 31 partite) e tanti, troppi, sogni rimasti incastrati nel cassetto nelle ultime stagioni. «Il Cagliari è una scelta importante. Spero di stare qui tanti anni e fare talmente bene da tornare in Nazionale. Sì, questo è il mio sogno». Lo sguardo impenetrabile, pesa le parole e i concetti meglio di un farmacista Andrea Petagna. Ma il sorriso - cortese, educato e sibillino allo stesso tempo - non mente e tradisce l’emozione e la rabbia repressa di chi vuole spaccare il mondo e riprendersi la scena a suon di gol. «Arrivo in una società importante, storica, che mi voleva fortemente e, tra l’altro, rappresenta un’intera regione. E per me questo è un onore», tiene a precisare il nuovo attaccante rossoblù, prima in conferenza stampa alla Unipol Domus poi ancora negli studi di Radiolina dove è ospite a “Il Cagliari in diretta”. «Ho trovato un grande gruppo e una leggenda come allenatore. È bastata la telefonata di Ranieri per convincermi». Buono l’impatto a Bologna, almeno sino a quando si è dovuto fermare per un fastidio al polpaccio. Sta pian piano recuperando. «Per fortuna non è stata una lesione e abbiamo lavorato bene per essere a disposizione domenica contro l’Udinese». Quasi un derby per lui, nato ventotto anni fa a Trieste.

La chiamata del Re

Telefonata breve ma intensa, quella con Re Claudio II. A mezzogiorno in punto. «Sapevo che mi avrebbe chiamato a quell’ora e avevo il telefono in mano dalle undici e cinquanta». Già un guanto di sfida, di fatto. «Il mister mi ha chiesto di venire a lottare con lui e con la squadra», svela il contenuto lo stesso Petagna. «Non ha avuto bisogno di convincermi. Gli detto subito che ero pronto a mettermi in gioco. E che sarei venuto a Cagliari per combattere, non per passeggiare. A prescindere dai gol, che spero comunque di fare, e tanti pure». Decisivi anche i pareri di alcuni ex rossoblù. «Da Andrea Carboni con cui ero sino a qualche settimana fa al Monza a Grassi, Paloschi, Borriello, Cerri, Ceppitelli. Incredibile come tutti mi abbiano parlato bene della società, dell’ambiente, della città». È stata anche una scelta tattica, spiega Petagna. «A me piace giocare con le due punte e mi adatto volentieri al mio partner, che sia un attaccante più fisico o più rapido. E qui ci sono indubbiamente grandi attaccanti, tra Pavoletti, Lapadula e Luvumbo. La mia caratteristica migliore credo sia quella di giocare spalle alla porta. Il mister mi ha già detto di tenere più palle possibili e mi ha assicurato sul fatto che mi possono arrivare in ogni partita dieci cross da destra e dieci cross da sinistra». La speranza è appunto quella, segnare di più. «In passato ho fatto soprattutto un gioco di raccordo creando spazi ai compagni, devo indubbiamente lavorare sulla fase realizzativa, nell’attaccare il primo palo. I due anni con Semplici alla Spal sono stati importanti da questo punto di vista e con Ranieri sono convinto di poter migliorare ulteriormente». Al diavolo la scaramanzia. «Spero di arrivare in doppia cifra. Ma spero, soprattutto, di conquistare l’obiettivo della salvezza con la squadra».

La famiglia e gli amici

Dal rapporto con la madre («da poco siamo stati insieme al concerto di Eros Ramazzotti») e il padre («è stato il primo, quando c’è stata la possibilità di andare al Cagliari, a dirmi “vai”) a quello con il rapper milanese Sfera Ebbasta («il mio miglior amico»). Petagna si racconta a cuore aperto sotto i riflettori di Radiolina e Videolina. Vive di calcio («non ho mai pensato a cosa avrei potuto fare nella vita se non avessi giocato a pallone») e ha sempre messo la famiglia al centro di tutto, spiega. Non conosceva Cagliari, ammette. «E ne sono rimasto estasiato». Sa bene che questa è per lui un’occasione importante sul piano professionale, forse fondamentale. Ma non cerca rivincite o riscatti. «A Napoli», tiene a precisare, «avevo davanti giocatori come Osimhen e Mertens. Ho fatto comunque il mio e sono cresciuto molto come uomo. Lo scorso anno a Monza lo considero positivo anche se non ho segnato tanti gol». Quelli che spera di segnare ora con la maglia del Cagliari.

