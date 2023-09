Petagna si allena ancora a parte 

I giocatori del Cagliari si sono ritrovati ieri pomeriggio ad Assemini dopo il lunedì di riposo concesso dal tecnico Ranieri. Nel mirino la gara con l’Atalanta, in programma domenica alle 15 allo stadio “Atleti Azzurri d’Italia” a Bergamo. Sotto osservazione l’attaccante Petagna che si trascina un fastidio al polpaccio da Bologna. Per questo non è stato nemmeno convocato per l’ultima partita contro l’Udinese e anche ieri si è limitato a svolgere un lavoro personalizzato. Ancora ai box pure Pereiro, Desogus e Capradossi.

Il programma

Il resto della squadra era a completa disposizione dello staff tecnico anche se – chiaramente – è stata suddivisa in due gruppi e chi è sceso in campo domenica, si è limitato a un allenamento di scarico in palestra. La preparazione prosegue oggi con una doppia seduta. In campo solo al mattino, invece, domani e venerdì. Idem sabato, prima della partenza per Bergamo. Per l’occasione, Ranieri spera chiaramente di recuperare Petagna che sente ancora un po’ di dolore ma sta decisamente meglio e potrebbe riaggregarsi al gruppo da un giorno all’altro. Quella contro l’Atalanta, tra l’altro, non sarebbe una partita come le altre per lui avendo indossato la maglia della Dea dal 2016 al 2018.

