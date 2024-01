Petagna non si vuole più fermare 

Scusate il ritardo. Dopo quindici tentativi e quattro mesi, tra campionato e Coppa Italia, Andrea Petagna ha finalmente trovato il gol. Importante, importantissimo. E oggi a Frosinone il bomberone triestino vuole provare a concedere il bis, in una sfida delicatissima per il Cagliari, che si aggrappa al suo centravanti per tirarsi fuori dai guai.

Dal Bologna al Bologna

Attaccante cercasi. Per tutta l'estate Ranieri ha chiamato la società per rinforzare un reparto offensivo con troppi dubbi di tenuta. Petagna è arrivato proprio all'ultimo giorno di mercato. Il tempo di mandare i saluti al veleno alla sua ex squadra, il Monza, conoscere i nuovi compagni ed esordire subito, il 2 settembre, a Bologna. Per lui 45 minuti di battaglia e sportellate, prima di alzare bandiera bianca per un fastidio al polpaccio. Un infortunio che, in un certo senso, ha condizionato il suo avvio di stagione. Perché quello stop ha rallentato il raggiungimento della condizione che per uno della sua stazza è sempre lenta. Ranieri ha provato a fargliela trovare giocando, ma in campo si vedeva un Petagna appesantito, lento e spaesato. E, manco a dirlo, a secco di gol. Meglio ricominciare da zero: panchine in serie, qualche ingresso e poche occasioni dal primo minuto. Di bagliori poco o nulla. Poi, galeotta l'emergenza delle ultime settimane, ecco un minutaggio sempre più elevato, con i 90 minuti in Coppa Italia col Milan e altri 90 a Lecce. E Petagna dà segni di risveglio. Fino alla gara di domenica scorsa, contro quel Bologna contro cui ha fatto il suo esordio da giocatore del Cagliari.

La prima volta

Ed eccolo, il momento tanto atteso: un lancio di Dossena dalle retrovie, lo scatto in progressione, inarrestabile, e la palla in rete. Finalmente. Un gol atteso e da festeggiare in modo speciale, col pallone sistemato sotto la maglietta. «Sono felice per il bambino che verrà, non aspettavo altro che dedicare questo gol a lui e alla mia compagna Carolina». Un gol che vale il momentaneo pareggio e che regala tutto un altro Petagna. Che si fa sentire dentro l'area avversaria, che combatte contro tutto e contro tutti. Quello che tutti aspettavano dal suo sbarco a Elmas.

Grazie mister

Lo aspettava soprattutto Ranieri, che lo ha chiamato a gran voce durante le trattative, stuzzicandone anche l'orgoglio. «Vuoi tornare grande? Vieni e mettiti alla prova». E Petagna è arrivato alla corte di Re Claudio, cui ha dedicato parole al miele dopo la rete al Bologna. «Devo ringraziare il mister. Lui ha creduto in me da quando sono arrivato. Volevo dimostrarlo a lui e a tutti i tifosi. Fino a ora hanno puntato poco su di me. Ho bisogno di continuità per dimostrare il mio valore». E Ranieri ricambia: «È importantissimo, un giocatore su cui puntiamo tanto. Lo stiamo conoscendo sempre di più. Ha un fisico imponente e sta pian piano trovando una condizione ottimale. Quella rete è importante per noi e per lui». E stasera, a Frosinone, Petagna sarà ancora lì, nel cuore dell'attacco del Cagliari, caricandosi sulle spalle il peso di un'Isola che spera anche nei suoi gol per trovare una salvezza che vale un tesoro.

