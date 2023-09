Petagna la punta giusta al posto giusto 

Allarme rientrato, si spera. Perché ieri mattina, alla ripresa degli allenamenti, Andrea Petagna ha lavorato in personalizzato. Nessuna forzatura, anche perché la sosta permette di gestire la situazione senza fretta. E allora qualche giro di campo, sotto lo stretto controllo dello staff medico, con l'obiettivo di tornare a disposizione per la sfida della Domus con l'Udinese.

La scommessa

Claudio Ranieri lo ha messo in cima alla lista della spesa per rinforzare un attacco in difficoltà, lo ha inseguito e accerchiato, chiamandolo al telefono e facendogli capire che quella di Cagliari poteva essere una scommessa vincente, ma dipendeva tutto da lui. Petagna ha detto sì su tutta la linea, arrivando anche a promettere una riduzione dell'ingaggio in caso di riscatto. Appena arrivato ad Asseminello, il re della panchina rossoblù lo ha subito messo al centro del progetto e, soprattutto, dell'attacco. Nessuna sorpresa, a Bologna lì davanti c'erano i centimetri, i chili e i muscoli di Petagna e si è visto, anche se solo per 47 minuti.

Giusto in tempo

O un tempo, il primo, quello in cui Petagna ha fatto capire quello che potrà dare al Cagliari, a livello di peso offensivo e presenza in area e dintorni. Solo un tempo, perché Petagna, alla prima vera partita ufficiale della stagione (per lui col Monza zero minuti in Coppa Italia e nelle prime due gare di campionato) si è dovuto fermare per un fastidio al polpaccio. Nulla di grave, ma a 28 anni il neo rossoblù ha l'esperienza giusta per capire quando alzare bandiera bianca prima di trasformare un fastidio in un guaio. E così eccolo uscire dagli spogliatoi e sedersi in panchina con una borsa del ghiaccio sul polpaccio. Al rientro, i controlli strumentali hanno escluso ogni lesione e allora via al recupero controllato, senza forzare, per una settimana in personalizzato e guadagnarsi il ritorno in gruppo, senza rischi, in vista della sfida con l'Udinese.

Buona la prima

Anche perché il Cagliari ha bisogno di Petagna. Pavoletti si sta riprendendo dal fastidio muscolare al flessore che lo ha bloccato con l'Inter e lo ha costretto a non partire per Bologna, Lapadula ne avrà ancora per un altro mese e mezzo e Shomurodov è alla ricerca di un minimo di condizione accettabile. Ecco perché al Dall'Ara Ranieri ha puntato fin dal fischio d'inizio sull'inedita coppia Petagna-Luvumbo. Ricevendo risposte più che confortanti, visto che il primo si è mosso per tutto l'arco dell'attacco, portandosi appresso uno o due difensori e, così, aprendo varchi all'angolano. Che ha potuto sfruttare velocità e rapidità, trovando anche la sua prima rete in Serie A. Petagna non è mai riuscito ad arrivare al tiro, vero. Però in almeno un paio di circostanze ha mancato l'appuntamento vincente per questione di attimi e quando entra in area si vede e si sente. Ecco perché Ranieri lo ha voluto e lo ha subito gettato nella mischia. Ed è pronto a concedergli il bis, appena arriverà il via libera dello staff medico. Contro l'Udinese il triestino Petagna sogna già la sua prima volta con i colori rossoblù, per iniziare una storia che tutti sperano possa essere lunga e vincente.

