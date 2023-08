Petagna in stand by, idea Jovic 

Petagna sì, Petagna no. Il mercato delle punte mai come quest'anno è complicato e il Cagliari resta coinvolto in un giro che tarda a sbloccarsi. Ecco perché il ds Bonato continua il dialogo con il Monza per il centravanti triestino, ma senza perdere di vista alternativi e occasioni last minute. Si spiega così l'abboccamento con l'Inter per l'argentino Correa. Giusto una chiacchierata morta subito, vista la volontà del giocatore di giocare ad alti livelli, una volontà subito accontentata col trasferimento ai francesi dell'Olympique Marsiglia. Si trasferiscono ufficialmente al Venezia intanto Altare e Lella: il difensore in prestito, il centrocampista a titolo definitivo.

Braccio di ferro

Uno stallo che rischia di portare il Cagliari alla ricerca della punta fino all'ultimo giorno di mercato. Perché l'ad del Monza Galliani, che solo poche ore prima aveva confermato la trattativa con i rossoblù per Petagna, subito dopo ha chiuso alla cessione dell'ex Napoli. Fermo restando che tutto dipende dal Milan: se i rossoneri trovassero il vice Giroud, lascerebbero partire Colombo verso Monza e a quel punto i brianzoli aprirebbero le porte alla cessione di Petagna. Che però porta in dote un ingaggio che il Cagliari da solo non potrebbe coprire. E allora attenzione anche ad altre piste, come quella che porta al camerunense dello Young Boys Nsame. E occhi aperti in caso di proposte indecenti per esuberi last minute. Un nome su tutti, il centravanti serbo Jovic, che la Fiorentina ha escluso dalla lista europea e sta cercando di piazzare in tutti i modi, collezionando “no” in Italia e all'estero.

Aspettando Pantelis

In difesa, è solo questione di tempo per il greco Pantelis Hatzidiakos, impiegato ieri nella finale d'andata dei preliminari di Conference dell'AZ contro il Brann. Come da accordi, il giocatore lascerà l'Olanda dopo la gara di ritorno, col Cagliari che verrà premiato con uno sconto sul costo del cartellino. Per il secondo difensore si continua a cercare all'estero, mentre Ferrari del Sassuolo può tornare d'attualità solo in extremis. Ecco perché il Cagliari lascerà partire Capradossi solo dopo la gara con l'Inter. E negli ultimi giorni cercherà una sistemazione anche per Pereiro, mentre si deciderà all'ultimo per Desogus e Kourfalidis.

Operazione rinnovi

E a proposito dei due giovani, dopo il rinnovo del contratto dell'attaccante, in casa Cagliari sono partite le grandi manovre per adeguare gli ingaggi e prolungare i contratti di cinque rossoblù. In prima fila Dossena e Obert, entrambi in scadenza nel 2026 e promossi a pieni voti da Ranieri, sia per il finale della scorsa stagione che per l'inizio della nuova. Adeguamento e prolungamento in vista anche per altri due contratti in scadenza nel 2026, quelli di Kourfalidis e Luvumbo. L'angolano si è preso sul campo la chance di giocarsi le sue carte in Serie A, per il greco si valuta la possibilità della permanenza o di una cessione in prestito in Serie B, ma solo dopo aver ritoccato il contratto. E premio in vista anche per il portiere Radunovic, il cui contratto è in scadenza nel 2025. Arrivato nell'estate del 2021 come vice Cragno, si è prima guadagnato i galloni da titolare in B e si è preso subito la ribalta nell'esordio a Torino. Il Cagliari crede in lui e lo dimostrerà con un ritocco dell'ingaggio e un prolungamento fino al 2027.

RIPRODUZIONE RISERVATA