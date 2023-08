Petagna in cima alla lista in attacco 

Questione di tempo, anche perché il calciomercato dell'estate 2023 vede il traguardo finale del primo settembre. E proprio al fotofinish il Cagliari potrebbe accogliere il difensore greco Pantelis Hatzidiakos, mentre anche per la punta, con Andrea Petagna del Monza in pole position, la società rossoblù sarà costretta ad aspettare.

L’operazione

Il Cagliari avrebbe voluto subito Hatzidiakos, per metterlo a disposizione di Ranieri per la sfida con l'Inter. Ma l'AZ Alkmaar ha bloccato l'uscita del difensore greco, per poterlo utilizzare nella doppia sfida con i norvegesi del Brann, finale dei preliminari di Conference. Hatzidiakos, quindi, arriverà a Cagliari a titolo definitivo, firmando un contratto fino al 2027, ma lo farà solo dopo la gara di ritorno del 31 agosto. Soluzione che accontenta l'AZ, pronta a fare uno sconto alla società rossoblù sui 2 milioni (più bonus) pattuiti. Il ds Bonato cerca anche un secondo difensore centrale e segue con attenzione la situazione di Gianmarco Ferrari, il cui trasferimento alla Sampdoria sembra ormai saltato.

In stand by

Con Hatzidiakos che arriverà solo nell'ultimo giorno di mercato, la società rossoblù dovrà anche valutare le mosse in uscita. Altare, con Lella, è ormai indirizzato al Venezia. Per questo motivo il Cagliari sta frenando nella trattativa che dovrebbe portare Capradossi ad Ascoli, perché se dovesse partire anche l'ex giallorosso, Ranieri si troverebbe a preparare la gara con l'Inter con soli tre difensore centrali di ruolo. Ternana e Palermo, invece, avrebbero sondato il terreno per il prestito di Kourfalidis.

Effetto domino

Anche per la scelta dell'attaccante il Cagliari è legato a decisioni altrui. L'obiettivo principale è Petagna, come confermato a Torino dallo stesso Ranieri («è un giocatore che abbiamo seguito, vediamo se viene lui o un altro, sarebbe un buon punto di riferimento importante»). Ma tutto è legato alle manovre del Milan, che cerca una punta che possa fare da vice Giroud. Se i rossoneri dovessero trovare l'elemento giusto, lascerebbero partire Colombo (vecchio obiettivo dei rossoblù), promesso sposo del Monza. E il Monza, a quel punto, aprirebbe le porte all'uscita di Petagna. In questo caso, il Cagliari dovrebbe superare la concorrenza (Genoa e la new entry Atalanta) e poi sperare in un aiuto del Monza per pagare parte del pesante ingaggio dell'ex centravanti di Spal e Napoli.

