Petagna il lottatore: «Mai visto un gruppo così» 

Nel fango, in mezzo a due armadi come Pongracic e Baschirotto, Andrea Petagna si è esaltato. Sportellate, botte date e ricevute, un punto di riferimento continuo per i compagni. Alla fine il Cagliari, anche grazie al suo centravanti, può portarsi a casa un punticino, mentre lui, il bomber sbarcato in Sardegna sul fotofinish del mercato estivo, deve accontentarsi della lotta, in attesa del primo gol in rossoblù. «È un periodo un po’ sfortunato, ma giocando con continuità sono certo che la rete arriverà».

Che battaglia

A fine gara porta addosso i segni di una sfida senza esclusione di colpi. «I due difensori del Lecce erano grossi, è stata una battaglia dura, ma sono contento della partita mia e di quella dei miei compagni». Peccato solo per il gol: «Ma ora sto bene. Ho giocato 90’, come a Milano, e sono entrato bene con l’Empoli. Ho solo bisogno di giocare con continuità. Purtroppo, appena arrivato, mi sono fatto male. Ripeto, ora devo solo giocare».

Con l’obiettivo salvezza nella mente: «Ho girato tante squadre, ma un gruppo così non l’ho mai visto. Abbiamo un capitano come Pavoletti che anche prima della gara ci ha caricati, “anziani” che danno l’esempio, tanti ragazzi seri e tutti seguiamo il mister. Le prestazioni non mancano mai. Ora ci aspetta un ritorno difficile, ma se saremo un po’ più attenti porteremo a casa la salvezza».

RIPRODUZIONE RISERVATA