Petagna ha rotto l’incantesimo 

Al minuto 31 del primo tempo di Cagliari-Bologna, Andrea Petagna ha finalmente spezzato l'incantesimo. Lo scatto sul lancio di Dossena, travolto Calafiori, superato in velocità Skorupski e la palla mandata in fondo al sacco, come mai gli era riuscito nelle precedenti tredici partite giocate con la maglia rossoblù. Neanche il tempo di rialzarsi e Petagna è andato subito a prendersi quel pallone magico per infilarlo sotto la maglietta, una dedica speciale: «Sono felice per il bambino che verrà, non aspettavo altro che dedicare questo gol a lui e alla mia compagna Carolina».

La prima volta

Petagna era arrivato per regalare gol al Cagliari, ma il gol, per tutto il girone d'andata, è rimasto una chimera. L'ultima gioia ai tempi del Monza, il lontano 4 giugno dello scorso anno, all'interno del pirotecnico 5-2 per l'Atalanta. Poi il deserto, con gli spazi chiusi in Brianza e la chiamata di Ranieri a Cagliari. Matrimonio celebrato proprio in extremis e l'esordio, guarda caso, al Dall'Ara contro il Bologna. Buon impatto, ma anche un fastidio al polpaccio che ha condizionato i primi mesi in Sardegna. Petagna ha lottato per ritagliarsi il suo spazio e ieri, finalmente, è arrivato anche il gol: «Il vero Petagna? Sono contento finalmente. Devo ringraziare il mister. Lui ha creduto in me da quando sono arrivato. Volevo dimostrarlo a lui e a tutti i tifosi. Fino a ora hanno puntato poco su di me. Ho bisogno di continuità per dimostrare il mio valore».

La risalita

Il primo gol all'alba del girone di ritorno, Petagna vuole caricarsi il Cagliari sulle spalle. «Ha bisogno di giocare, ma deve spingere anche in allenamento», lo ha stuzzicato nel dopo partita Ranieri. Che però nel suo centravantone ha fiducia cieca. E quando ha dovuto scegliere, ieri lo ha confermato al centro dell'attacco, come nelle precedenti gare contro il Milan in Coppa Italia e a Lecce. Un po' per scelta e un po' per necessità, vista l'emergenza in prima linea. Lui, Petagna, guarda oltre e non teme la concorrenza: «Non è facile, ci sono due ragazzi come Lapadula e Pavoletti che si allenano come dei ragazzini. Io prendo spunto da loro per essere pronto ogni domenica». Conta aver ritrovato il gol e, soprattutto, averlo difeso come un leone fin quando ha avuto energie. Al momento della sostituzione, tutta la Domus gli ha tributato l'applauso che aspettava da tanto. Applausi per la rete, ma anche per la lotta continua su ogni palla. Ma è solo un passo: «Ci eravamo prefissati di arrivare a 18 punti, battendo una grande squadra ci siamo riusciti. Siamo un gruppo con carattere che deve continuare cosi».

