Petagna fuori almeno tre settimane 

Assemini. La maledizione dell’attacco. Proprio nella settimana del ritorno in gruppo di Shomurodov dopo quello di Oristanio (in campo già nel finale contro il Napoli) il Cagliari perde in un colpo solo Pavoletti e Petagna.

La mazzata

Il capitano aveva già accusato i primi sintomi dell’infortunio domenica alla Domus, l’ex Monza si è fermato nell’allenamento di giovedì, aperto al pubblico, tra l’altro. Sembrava un semplice indolenzimento, ma il dolore è proseguito ancora ieri al risveglio e gli esami clinici ai quali si è sottoposto il centravanti triestino hanno riscontrato «una lesione di basso grado al soleo». Tradotto: almeno tre settimane di stop. Se ne riparla, dunque, dopo la sosta per le Nazionali.

Il punto

Empoli a rischio anche per il terzo portiere Aresti che ha avuto un trauma contusivo alla spalla in allenamento. Sta pian piano recuperando e punta alla prossima partita in casa contro la Salernitana, invece, Sulemana che potrebbe riaggregarsi al gruppo già lunedì alla ripresa degli allenamenti dopo la trasferta toscana. Sempre indisponibili – chiaramente – Mancosu e Hatzidiakos. Quest’ultimo sta iniziando a fare un lavoro personalizzato nella speranza di poter accelerare entro la sosta.

