Petagna e Sfera, basta fast food 

Duemiladiciannove-duemilaventitre. L’avventura imprenditoriale di tre esponenti della high society milanese si chiude dopo quattro anni. E non è un pareggio, anzi: perché il cantante trap Sfera Ebbasta, il calciatore del Cagliari Andrea Petagna e lo stilista italo-argentino Marcelo Burlon non avrebbero ricavato un solo euro, perdendo anzi il loro iniziale investimento, dall’iniziativa Healthy Color, i fast food sani per ragazzi attenti alla linea e alla qualità del cibo. Secondo il magazine on line del Gambero Rosso, l’avventura dei fast food iniziata nel 2019 nel giro di poco tempo aveva prodotto risultati eccezionali. Da uno a cinque locali: la prima sede a Milano in via Moscova, poi le altre aperture a Roma, Napoli, Torino e Parma. Ora non c’è un solo locale aperto, nel bilancio della società del 2022 gli amministratori informano che il valore della produzione è diminuito a 693.557 euro contro i 942.048 del periodo precedente. Gli incassi dei locali, nonostante le spese di progetto, realizzazione, marketing e pubblicità, non sono mai decollati. Gli incassi non coprivano le spese. Sfera, al secolo Gionata Boschetti e Petagna (Burlon non è più menzionato nell’articolo) hanno venduto il 44,5% a testa a H&S holding srl e lo 0,5% a testa ad AMV holding srl. Cibo sano, ma pochi affari. (e.p.)

