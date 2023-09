Petagna, ci siamo L’attaccante gioca a Bergamo? 

Un passo per volta, ma Andrea Petagna vede sempre più vicino il recupero completo, con la voglia di riprendersi una maglia da titolare col Cagliari, magari già da domenica, nella sfida tutt'altro che banale a Bergamo contro quell'Atalanta in cui ha conosciuto la gioia del primo gol in Serie A.

A piccoli passi

Nessuna lesione, ma un fastidio al polpaccio che ha costretto Petagna prima a uscire dal campo a Bologna dopo 45' e poi a saltare la sfida con l'Udinese. Nonostante la pausa, staff medico e tecnico hanno deciso di non rischiare ricadute e così il centravanti, arrivato a Cagliari da Monza negli ultimi giorni di mercato, è rimasto a guardare. Ma ieri, con la squadra impegnata ad Asseminello in una doppia seduta di allenamenti, ecco i primi segnali importanti. Petagna ha lavorato parzialmente in gruppo, evitando la partitella che ha chiuso l'allenamento del mattino e senza forzare troppo al pomeriggio, quando la squadra è stata impegnata in una dura seduta di forza. Il dolore sembra ormai scomparso: lo staff medico vuole riportarlo definitivamente in gruppo senza rischi e restituirlo a Ranieri abile e arruolabile. Appunto, magari già da oggi o al più tardi domani. Il giocatore potrebbe così proporre la sua candidatura per una maglia da titolare contro l'Atalanta, squadra con cui ha giocato nel biennio 2016-2018, mettendo insieme 75 presenze tra campionato e coppe, con 11 reti all'attivo, in una coppia da applausi con l'amico Papu Gomez.

Prove di tattica

Petagna, ma non solo. Perché Ranieri da ieri inizia a cercare gli uomini giusti da schierare a Bergamo. Fuori Wieteska, squalificato per un turno dal giudice sportivo (e che oggi verrà presentato alla stampa insieme all'altro nuovo arrivato, il greco Hatzidiakos), sempre indisponibili Capradossi, Desogus e Pereiro, il tecnico inizia finalmente ad avere la possibilità di scegliere in una rosa dove Sulemana ha superato gli acciacchi dei giorni scorsi, che ha ritrovato anche Mancosu e che ora aspetta il bomber Lapadula (per lui almeno ancora un mese di stop). Ieri mattina, il Cagliari è rimasto a lungo in campo, tra esercitazioni tecniche e tattiche, chiudendo con una partitella, dove i rossoblù hanno provato ad alimentare i dubbi di Ranieri. Nel pomeriggio, invece, lavoro sulla forza, tra campo e palestra. Oggi si torna in campo in mattinata. Come sempre, nessuna certezza, a partire dal modulo, anche se contro l'Udinese il 3-5-2 ha regalato un Cagliari più equilibrato e con la regia del giovanissimo Prati, che si candida a una nuova maglia da titolare.