Pet therapy per l’integrazione dei ragazzi disabili sensoriali 

Un progetto di pet therapy per i ragazzi affetti da disabilità sensoriali. Lo sta portando avanti l’associazione Le Rondini nella sua sede di via Costituente con la collaborazione di un allevatore cinofilo.

«Ogni settimana – spiega Franca Boi, presidente dell’associazione - uno o più cani vengono portati dai ragazzi per far sì che inizino a conoscere le regole per poter convivere con i cani. L’intento è poi quello di renderli parte di un progetto per il salvataggio a mare». Nei giorni scorsi la visita in un allevamento dove poter interagire all’aperto con più cani: «È stata un’esperienza bellissima, – continua - hanno passato una giornata all'insegna d divertimento e dell'apprendimento, in cui abbiamo ancora di più rafforzato le nostre conoscenze sui cani». Con loro l’educatrice cinofila Stefania Gambacorta, che si occupa costantemente dei ragazzi: «Ho voluto portarli a conoscere altri cani – spuega – in un allevamento composto da razze diverse da quelle con cui siamo abituati a lavorare costantemente, ritengo che sia stata un ottima iniziativa che si potrebbe riproporre in futuro». Il tutto reso possibile dall’allevatore Kristian Figus che per l’occasione ha messo a disposizione i suoi cuccioli presso il suo allevamento in totale sicurezza.

