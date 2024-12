Pestò il padre, condannato 

Era accusato del tentato omicidio del padre, avvenuto al culmine di una lite, quando gli aveva puntato un coltello alla gola minacciandolo e successivamente colpendolo ripetutamente alla testa con una sedia, per poi darsi alla fuga. Ma il Gup del tribunale di Nuoro, Mauro Pusceddu, ieri ha riqualificato l’accusa di tentato omicidio mossa ad Antonio Melis, 36enne residente a Oliena e difeso dall’avvocato Francesco Lai, in lesioni gravi condannandolo nel giudizio abbreviato a 4 anni di reclusione.

La lite

L’aggressione ai danni del padre, Pasquale Melis, ex carabiniere in pensione di 67 anni, era avvenuta nella notte tra il primo e il 2 febbraio scorso a Torpè, al culmine di una lite familiare. Alla base dell’accesa discussione ci sarebbe stato un rimprovero del padre per un’auto utilizzata dal figlio senza l’assicurazione. Dalle parole si era passati ai fatti, con il figlio che prima aveva puntato il coltello alla gola del genitore e poi aveva preso una sedia e lo aveva colpito almeno quattro volte, al capo e alle tempie. La vicenda, che poteva trasformarsi in tragedia, si è verificata intorno alle 2.45 della notte, nella casa del pensionato. L’indagato, ubriaco, poi si era dileguato. Il padre era stato trasportato d’urgenza all'ospedale San Francesco di Nuoro. Aveva riportato gravi lesioni e una prognosi di 30 giorni.

La perizia fornita dal medico legale alla Procura, partendo dalla zona anatomica colpita, la testa e le tempie, aveva accertato il numero dei colpi inferti (almeno quattro) e l’oggetto utilizzato, una sedia, e aveva concluso che quella condotta poteva provocare lesioni potenzialmente mortali che solo per un caso quella notte non portarono ad una tragedia familiare.

Lesioni gravi

Per Antonio Melis il pubblico ministero Riccardo Belfiori aveva richiesto una condanna a 10 anni di carcere per tentato omicidio con il riconoscimento dell’aggravante del vincolo parentale.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Francesco Lai, ha sottolineato che, pur nella gravità delle accuse, si trattava di un delitto tentato e non consumato, chiedendo il minimo della pena e insistendo sul riconoscimento delle attenuanti generiche evidenziando come l’episodio si inseriva in un contesto di conflittualità preesistente tra padre e figlio.

