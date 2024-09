«Peste suina, servono più abbattimenti» 

«Noi abbiamo sicuramente una popolazione di cinghiali importante, superiore a quello che è il normale equilibrio tra questa specie animale e i vari territori. Quindi è chiaro che il virus ha trovato un substrato». Lo ha detto il commissario straordinario alla Peste suina africana Giovanni Filippini. «Sicuramente ne dobbiamo abbattere molti di più perché abbiamo numeri importanti sui territori, questo squilibrio - ha spiegato - determina un impatto sia dal punto di vista sanitario che da quello dei danni all’agricoltura. Dobbiamo controllare molto di più la popolazione dei cinghiali». Sul rischio di nuovi focolai «non me la sento» di escludere l’espansione del contagio, ha aggiunto, «perché lo scenario è in evoluzione. Certo, mi auguro che tutte le misure che abbiamo messo in atto da pochi giorni possano darci dei risultati. Stiamo valutando minuto per minuto la situazione» perché «è un’emergenza nazionale. Siamo ai livelli massimi di applicazione dei livelli restrittivi, si tratta ora di applicare le misure e fare i controlli».

