Peste suina sconfitta, la vittoria di un’isola intera 

L’Isola può finalmente dire di aver eradicato la peste suina africana. E la Commissione europea, con voto unanime degli Stati membri, ha deciso di rimuovere le ultime misure restrittive ancora in vigore in Sardegna per via del virus.

Una malattia che per oltre 40 anni ha seviziato il territorio sardo. Fondamentale per il raggiungimento del risultato la collaborazione di allevatori, associazioni di categoria, cacciatori, sindaci e forze dell’ordine. «L’eradicazione della malattia è dovuta a un rigoroso programma di controllo, sostenuto dall'Ue e guidato da un team di esperti», ha spiegato in una nota la Commissione Ue, «importanti le azioni adottate come la sorveglianza rafforzata di cinghiali e maiali domestici abbinata alla biosicurezza e la formazione di operatori quali allevatori e cacciatori».

In Sardegna la peste suina è arrivata nel 1978, ma dal 2018 non si registrano più casi del sierotipo 1 negli allevamenti, mentre i focolai tra i cinghiali sono spariti già nell’aprile 2019. Le ultime restrizioni riguardavano otto comuni del Nuorese, e gli ultimi focolai si sono registrati un anno fa a Dorgali. Dal 2015 a oggi la task force regionale ha abbattuto oltre 5mila maiali illegali allo stato brado.

Un risultato storico per la Sardegna dunque, come ha evidenziato anche la presidente della Regione, Alessandra Todde: «Siamo riusciti in un'impresa che dieci anni fa in molti consideravano impossibile da realizzare. È un ottimo esempio dei risultati che i sardi possono ottenere quando riuniscono le loro forze attorno a un obiettivo condiviso».

Ma sul fronte dei riconoscimenti, l’ex assessore regione alla sanità, Mario Nieddu, vuole dire la sua. «Pigliaru e Arru hanno dato il via alla campagna di eradicazione, condotta peraltro con l'ostilità delle comunità interessate. Col cambio di amministrazione si è operato nel solco precedentemente tracciato ma con importanti novità, tra cui i diversi incontri con gli allevatori e con le comunità locali. A voler essere maligni si potrebbe pensare che per i demeriti, come quelli relativi ai problemi della sanità, sei mesi sono troppo pochi per vedersi attribuire delle responsabilità, mentre sono più che sufficienti per attribuirsi i meriti del risultato di una lotta di decenni».

