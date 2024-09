Peste suina sconfitta Gli allevatori: è la fine di un incubo 

È un misto di soddisfazione e cautela, quello che si respira fra imprenditori e amministratori locali, dopo l’abrogazione da parte della Commissione europea, delle ultime misure restrittive che tenevano la Sardegna ostaggio della peste suina africana dal 1978. E fra Barbagia e Ogliastra si guarda con ottimismo al futuro pur non abbassando la guardia e prevenendo il rischio di una nuova ondata del morbo. Si confida su maggiori controlli d’oltremare.

«Credo che chiunque, con un minimo di onestà intellettuale - ha scritto la sindaca di Fonni e presidente Anci Daniela Falconi, imprenditrice del settore - debba riconoscere che tutto questo è stato possibile grazie al lavoro portato avanti con una determinazione senza precedenti dalla Giunta guidata da Francesco Pigliaru, dall’assessore Luigi Arru e dallo staff che hanno messo in piedi in quegli anni. Ora mi auguro che si mettano in piedi tutte quelle politiche per rilanciare un comparto che può davvero essere decisivo per l’allevamento, specie nei nostri territori di montagna».

Dice Gian Cristian Melis, sindaco di Desulo: «Non possiamo che esprimere soddisfazione per questo risultato, che è frutto dell’impegno bipartisan di tanti. Va certamente lodato quello dell’ex assessore regionale alla sanità Nieddu e dell’attuale Bartolazzi, insieme all’ex responsabile dell’unità di progetto Filippini. Auspichiamo che partendo da ciò possano arrivare dei risultati pratici, che consentano la messa in regola dei suinicoltori di tutto il Gennargentu, valorizzando il semibrado, come propose l’ex assessora all’agricoltura Valeria Satta». A Orgosolo, il primo cittadino Pasquale Mereu parla di «un risultato storico» pur mantenendo la linea della cautela: «Dopo tutto ciò che abbiamo passato spero ci sia prudenza fra i nostri allevatori, che in seguito ai recenti incontri regionali, scelsero in massa la via della regolarità. Confidiamo per questo che possano aumentare i controlli negli accessi delle carni nell’Isola. Abbiamo l’interesse a tutelarci e preservare un tessuto economico».

E anche tra i suinicoltori si guarda con ottimismo alla fine delle restrizioni. Confidando su una legge regionale. «Se siamo arrivati a questo risultato lo dobbiamo allo sfiancante lavoro del dottor Filippini e del dottor Rolesu dell’Istituto zooprofilatico, che tanto hanno fatto per supportare noi allevatori. Sono andati oltre il ruolo tecnico offrendo consigli a coloro che volevano regolarizzarsi», dice Maria Musina, del Comitato per la valorizzazione del suino del Gennargentu. «È importante che ora si riprendano in mano le linee guida messe in campo dall’ex assessora Valeria Satta, creando una legge ad hoc per il semibrado controllato. Confidiamo che le istituzioni non restino a guardare». Gli fa eco il collega Libero Zanda di Desulo: «È un passaggio storico che aspettavano da una vita e ora ci consentirà di ragionare su delle proposte concrete per valorizzare le nostre carni biologiche. Siamo pronti a supportare tutte le istituzioni regionali, affinché si arrivi ad un semibrado controllato che consenta anche a tanti giovani di creare impresa con un prodotto di nicchia».

Voci ottimistiche anche in Ogliastra. Da Arzana Antonio Doa, consigliere delegato all’agricoltura e allevatore, confida in «un maggiore sostegno alla categoria, auspicando si arrivi non solo ad una legge per il semibrado ma anche a maggiori controlli per i suini in arrivo nell’Isola».

