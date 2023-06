Peste suina, fine di un incubo 

Portare a zero il numero di maiali illegali che pascolano nei territori dei dodici paesi in zona rossa tra Ogliastra e Barbagia. È la missione che l’Unità di progetto per l’eradicazione della peste suina africana inseguirà nei prossimi cinque mesi nei territori e nei successivi due, da gennaio a febbraio 2024, le operazioni effettuate in quel lasso di tempo verranno analizzate a Bruxelles, dove la commissione dovrà esprimersi sulla definitiva abrogazione delle zone rosse e sulla riapertura alla vendita libera delle carni prodotte nelle aziende insediate tra Arzana, Baunei, Desulo, Mamoiada, Nuoro, Oniferi, Orani, Orgosolo, Talana, Triei, Urzulei e Villagrande. Per il 5 luglio l’Unità di progetto ha convocato a Nuoro un vertice con i sindaci dei dodici centri coinvolti per illustrare l’imminente avvio della campagna.

La novità

È Giovanni Filippini, direttore generale dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, a fare chiarezza sull’attività che può portare la Sardegna fuori dall’incubo Psa. «Avvieremo una procedura che apre un percorso necessario a dare la possibilità a chi detiene animali non registrati di chiedere il terreno al Comune, ai servizi veterinari di registrarli e controlli sanitari per poi mettersi in regola. Dobbiamo arrivare a fine anno con tutti i suini in circolo correttamente registrati e in regola sotto il profilo sanitario». Missione tutt’altro che semplice: «Ma questo - precisa Filippini - è un passo importantissimo che hanno sollecitato Regione e l’Unità di progetto. Purtroppo, in questo momento, ci sono ancora aziende regolari che subiscono questa situazione, che invece noi stiamo cercando di risolvere».

Le reazioni

L’avvio della campagna è un infuso di energia positiva per i sindaci delle comunità ostaggio dei vincoli. «La nostra amministrazione - afferma Christian Loddo, sindaco di Talana - ha da sempre creduto nella reintroduzione dell’allevamento suino secondo tradizione in tempi in cui veniva da tutti condannato come una pratica dannosa, oscurantista e addirittura pericolosa per la salute. Io mi sono esposto con dichiarazioni scomode che però sono servite a dare una virata verso una normalizzazione dell’allevamento suino secondo tradizione: ne vado orgoglioso. Oggi stiamo percorrendo l’ultimo miglio che ci riporterà ad avere un prodotto di altissima qualità secondo tradizione millenaria». Attende maggiori chiarimenti sulle operazioni il sindaco di Orgosolo, Pasquale Mereu: «Restiamo prudenti, però auspichiamo che questa situazione finisca per poter riprendere la libera commercializzazione delle carni». Da Arzana interviene anche Angelo Stochino: «Finalmente si pone rimedio a una situazione che ha visto Comuni virtuosi, come quello di Arzana, inseriti all’interno di una zona rossa concentrata che ha creato non pochi problemi ai tanti allevatori che, in questi anni, hanno deciso di regolarizzarsi e di puntare a un allevamento innovativo e controllato, che con un programma coordinato avrebbe permesso all’Ogliastra e alla zona di Nuoro di realizzare prodotti di eccellenza che solo lo Stato brado riesce a dare per qualità e sapori della carni».

RIPRODUZIONE RISERVATA