Peste suina, estinto l’ultimo focolaio 

La zona di restrizione era stata fissata fino al 22 dicembre, e in vista della scadenza del termine la Commissione europea dichiara ufficialmente estinto il focolaio di peste suina africana di Dorgali, area di quindici chilometri (che comprendeva anche territori di Oliena, Galtellì e Orosei) interdetta lo scorso settembre dopo l’identificazione, su alcuni capi di un’azienda, del genotipo 2 del virus arrivato dalla Penisola.

Pericolo scongiurato

Una buona notizia che, se da un lato scongiura il passaggio di quest’area alla zona rossa di massima restrizione (dove oggi ci sono dodici paesi tra Barbagia e Ogliastra), dall’altro – mentre nel Nord Italia e in mezza Europa infuria l’epidemia – la Sardegna che è stata terra infetta per oltre quarant’anni può tirare un sospiro di sollievo.

Tutte le tappe

Il voto della Commissione Ue (la prossima settimana in Gazzetta ufficiale) arriva a concludere un anno che si può dire storico nella lotta alla peste suina africana avviata con determinazione nel 2015, con l’unità di progetto istituita dalla Giunta Pigliaru, e che, in collaborazione col ministero della Salute, è continuata bene anche in questa legislatura. Tra dicembre e maggio scorsi, infatti, da Bruxelles era arrivato il sì all’esportazione di suini, carni e prodotti di un’area che contava 239 Comuni (nella nuova mappa i paesi liberi da vincoli e restrizioni sono 330), mentre a ottobre l’ok al riconoscimento ufficiale dell’eradicazione della peste suina africana nel cinghiale su tutto il territorio regionale.

La mappa

Oggi dunque restano in zona rossa dodici paesi (Arzana, Baunei, Talana, Triei, Urzulei, Villagrande Strisaili, Desulo, Mamoiada, Nuoro, Oniferi, Orani, Orgosolo) dove ancora resiste il pascolo brado; mentre per un’altra trentina di Comuni confinanti – zona di attenzione – la movimentazione è possibile con le deroghe. «Ancora una volta, la decisione di Bruxelles premia il modello Sardegna nel contrasto alla peste suina africana», dice il presidente Christian Solinas. «Il rischio era che l’area del focolaio di Dorgali passasse alla zona 3, quella di massima restrizione. Invece verranno in parte collocati nella zona 1, l’area cuscinetto a ridosso della zona 3, e in parte nella zona 0, dove non sono presenti restrizioni e in cui oggi si trova la maggior parte del territorio dell’Isola grazie agli importanti risultati ottenuti sul fronte dell’eradicazione del virus e al percorso intrapreso con il ministero della Salute e la Commissione europea».

Analisi a tappeto

Un purgatorio scongiurato, dunque. «Il focolaio di Dorgali», spiega l’assessore Carlo Doria, «è stato riconosciuto come occasionale grazie all’attività di sorveglianza svolta sul territorio dall’Unità di progetto con i servizi veterinari e alla collaborazione delle associazioni venatorie che ci ha consentito di raccogliere dati sufficienti». Analisi a tappeto, prelievi e test sulle carcasse di circa 350 cinghiali procurate dai cacciatori. «Test con esito negativo, a conferma della mancata trasmissione del genotipo 2 nel selvatico, che quindi rimane indenne dalla peste suina così come già certificato dalla Commissione Ue alla fine di ottobre». ( p.s. )

