Peste suina, controlli e analisi a tappeto 

Una tabella di marcia serrata per accertare l’origine del virus della peste suina che ha colpito tre suini di un allevamento di Dorgali, e per verificare la situazione epidemiologica delle aziende del territorio in un raggio di tredici chilometri. Un virus del sierotipo 2, quindi d’importazione; e il programma di visite cliniche e prelievi, messo a punto dall’Unità di crisi e al via lunedì, darà modo di valutare se l’infezione è confinata all’allevamento sotto osservazione, o se invece è malauguratamente parte di una catena di contagio.

«Subito un cordone sanitario e controlli a tappeto nel territorio e nei porti». Il presidente di Confagricoltura Sardegna, Paolo Mele, avvisa che non c’è tempo da perdere di fronte al riaffacciarsi del terribile virus della peste suina, una malattia che dalle campagne sarde era scomparsa nel 2018 nei suini domestici e da inizio 2019 nei cinghiali. «I servizi regionali, in collaborazione con il ministero della Salute e i soggetti di gestione di sanità animale della Penisola, devono subito mettere in campo tutti gli uomini, le energie e le risorse per limitare la possibile diffusione del virus. La gestione ottimale della biosicurezza sarà la chiave di volta indispensabile per arginare il contagio». Aggiunge Mele: «La nostra posizione sulla gestione della peste suina africana da parte della Regione è sempre stata chiara: non si deve allentare la presa nei controlli in Sardegna, nelle merci e negli animali vivi in entrata nei nostri porti e aeroporti, a maggior ragione oggi».

Intanto a Dorgali, la scoperta del ceppo di peste suina del genotipo 2 ha destato preoccupazione e sconcerto. «Duole ancora di più che questa scoperta si sia verificata proprio a Dorgali», dice la sindaca Angela Testone, «visto che il sistema di eradicazione del genotipo 1 ha funzionato, e che Dorgali, non avendo pascolo brado di suini, ha sempre vantato percentuali basse di positività». Da parte della prima cittadina piena disponibilità a collaborare con la Regione e l’Unità di crisi, ma anche il rammarico per una comunicazione, «arrivata in ritardo: né la struttura né l’assessorato hanno comunicato tempestivamente con il Comune». I controlli da parte dell’Unità di crisi sono scattati subito. «Contiamo sul sostegno dell’assessorato alla sanità, sulla collaborazione degli allevatori, e sul fatto che in futuro possa esserci una più stretta comunicazione con l’amministrazione comunale».

