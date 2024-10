Peste suina, al Nord in campo l’esercito 

Arriva l'esercito a supporto della strategia di contenimento ed eradicazione della peste suina africana (Psa), che da un paio d’anni si è diffusa nelle regioni del Nord Italia, dopo essere stata debellata in Sardegna. «Dal primo novembre avremo il supporto dei militari», ha annunciato il commissario straordinario alla Psa Giovanni Filippini, «a cui daremo indicazioni sui territori dove serve la sorveglianza e dove dobbiamo mettere le gabbie per la cattura dei cinghiali. Opereranno in maniera coordinata a livello centrale. Si farà - ha detto in audizione alla Camera - con l'esercito, con le polizie provinciali, con la protezione civile e con le ditte specializzate».

Il sottosegretario all'Agricoltura Patrizio La Pietra ha precisato: «Abbiamo atteso prima di impiegare l'esercito, affinché fossero nitide le modalità di utilizzo delle nostre forze armate. La chiarezza e la determinazione, essenziali per contrastare efficacemente la Psa, sono evidenziate anche dalla decisione, spiegata dal commissario, di avvalersi del supporto di polizia provinciale, cacciatori e agricoltori nell'attività di sorveglianza».

Strategia

Per scongiurare che l'emergenza possa radicalizzarsi, con tutte le conseguenze per la zootecnia, la cabina di regia sembra dunque un punto fermo nella strategia di contenimento della peste suina africana. «Abbiamo concentrato molto il coordinamento a livello centrale», ha sottolineato Filippini, forte dell’esperienza da protagonista nella stagione che ha visto l’Isola sconfiggere il morbo che sembrava ineliminabile: «La Psa deve essere gestita da una cabina di regia. A breve verrà nominato anche un nuovo subcommissario che avrà la delega di gestire il depopolamento dei cinghiali, a partire dai parchi».

La missione

Con l'obiettivo proclamato da Filippini di riportare «la specie in equilibrio coi territori», e anche a tutela degli automobilisti e dei trasporti, sono inoltre in allestimento delle barriere lungo importanti assi viari della Penisola.

La lotta alla peste suina parte tuttavia con un organico dei veterinari di sanità pubblica sottodimensionato rispetto all'emergenza. Mancano anche mattatoi specializzati per un macello delle carni selvatiche separato ed esclusivo. «Dovremmo rapidamente recuperare nuovi veterinari. Siamo in difficoltà - ha ammesso Filippini - anche perché abbiamo molti professionisti che stanno andando in pensione».

RIPRODUZIONE RISERVATA