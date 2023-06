Pestato per una sigaretta negata 

Una sigaretta negata. Sarebbe questa la ragione per cui Lorenzo Porru, 22enne quartese, è stato pestato violentemente la notte tra sabato e domenica davanti allo stabilimento balneare “Il Lido”.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Porru si trovava all’esterno di un locale con un amico quando uno dei due aggressori avrebbe chiesto una sigaretta, ottenendo però un rifiuto. Ne sarebbe scaturita un’accesa discussione poi degenerata nel pestaggio. Il ventiduenne sarebbe stato aggredito con calci e pugni alla testa e colpito con la fibbia di un cinto quando era già riverso a terra privo di sensi.

Ieri Porru è uscito dal coma e i sanitari del Brotzu ne hanno disposto il trasferimento dalla Rianimazione alla Neurochirurgia, per la felicità di mamma e papà, Roberta e Federico Porru, anche loro medici.

La convalida

Questa mattina i presunti aggressori, Francesco Carta e Nicola Loddo, 31 e 22 anni, saranno interrogati dalla giudice per le udienze preliminari Ermengarda Ferrarese, accompagnati dagli avvocati Sandro Sassu e Miriam Manca. La convalida dell’arresto verrà fatta in carcere a Uta, dove i due ragazzi sono stati rinchiusi su ordine dalla pm Rita Cariello con l’accusa di tentato omicidio aggravato e omissione di soccorso. Solo oggi, dunque, si saprà se i due accusati della brutale aggressione risponderanno alle domande del giudice, fornendo la propria versione dei fatti, oppure se si avvarranno della facoltà di non rispondere. Solo alla fine della convalida il Gip Ferrarese entrerà in camera di consiglio per decidere se scarcerarli o disporre una misura cautelare.

Le indagini

Nel frattempo proseguono le indagini dei Carabinieri della Compagnia cittadina, intervenuti subito dopo l’aggressione con le pattuglie del Nucleo radiomobile. Nelle prossime ore, vista l’uscita dal coma di Lorenzo Porru, gli investigatori potrebbero decidere di chiedere ai medici della Neurochirurgia se sia possibile prendere a verbale la testimonianza del 22enne. Ai primi che ci hanno potuto parlare il giovane avrebbe detto di non ricordarsi nulla dell’accaduto. Avrebbe subito violentissimi colpi al cranio e al petto, anche quando era già a terra privo di sensi. Ad un certo punto uno dei suoi aggressori – stando al racconti di alcuni testimoni – si sarebbe sfilato la cinghia dei pantaloni per poi colpirlo ripetutamente alla testa con la fibbia. È possibile anche che le persone identificate nell’area davanti allo stabilimento “Il Lido” poco dopo le 4.30 della notte tra sabato e domenica siano risentite dai carabinieri, soprattutto gli amici della vittima che hanno fornito gli elementi per dare un nome ai due presunti aggressori e alle due ragazze che sarebbero state con loro. Due loro amiche sono state denunciate a piede libero per omissione di soccorso perché avrebbero assistito al pestaggio senza neppure provare a fermare i loro amici.

Le telecamere

L’intera passeggiata pedonale del Poetto è coperta dalle telecamere. La pm Cariello prima di completare gli accertamenti potrebbe acquisire le immagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

