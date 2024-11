Pestato davanti alla Marinella: chiesto il processo per quattro 

Devono rispondere dell’accusa di lesioni personali gravi per aver, secondo le accuse, picchiato un 48enne quartese, nel dicembre del 2022 davanti al locale La Marinella, al Poetto. Ora, a distanza di quasi due anni, il pm Enrico Lussu ha chiesto il rinvio a giudizio del proprietario del ristorante, Mohamed Serour (48 anni), e dei dipendenti Badara Ndiaye Alioune (32), Federica Caredda (37) e Mohammed Ilkiwit (35). Assistiti dagli avvocati Aldo Luchi, Fabio Cannas, Crstian Mereu e Valeria Pau compariranno davanti al giudice Michele Contini che ha fissato l’udienza preliminare per il 21 gennaio 2025. La vittima è tutelata dal legale Gino Emanuele Melis.

Secondo la ricostruzione degli agenti del commissariato di Quartu, il 48enne sarebbe stato allontanato dal locale perché stava dando fastidio. L’aggressione, come emerso dalle indagini, sarebbe iniziata all’interno del locale: il titolare e i tre dipendenti avrebbero colpito con un calcio l’uomo. Una volta all’esterno ci sarebbe stato il pestaggio con calci e pugni. Sarebbe anche stato sbattuto contro un’auto. Oltre ai quattro, ora sotto accusa, avrebbero partecipato altre persone non identificate. La vittima ha riportato lesioni e ferite con una prognosi superiore ai 40 giorni. Il titolare si è sempre difeso dicendo che «l’episodio è avvenuto all’esterno. Noi abbiamo solo accompagnato fuori un cliente che non poteva più stare all’interno. Poi non sappiamo cosa sia accaduto». Per quel fatto il locale era stato chiuso per 15 giorni con provvedimento del questore. (m. v.)

