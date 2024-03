Pestato dai carabinieri, un passante filma la scena: immagini choc 

MOdeNA. Il ristoratore che da sei anni lo ha assunto non ha dubbi: «Hanno preso un granchio, la persona sbagliata». Mario Campo, titolare del Cirisiamo di Modena, ancora non si capacita di quello che è successo al 23enne guineano, suo dipendente, arrestato mercoledì per resistenza e danneggiamento dai carabinieri. Ma soprattutto preso a pugni e schiaffi, apparentemente senza un perché, da uno dei due militari del radiomobile, come mostrato da un video girato da un passante, che ha ripreso una parte dell'intervento, e poi diffuso sui social.

Voglio denunciare. Mi hanno picchiato senza motivo, io non ho fatto nulla», dice il giovane, raggiunto telefonicamente dall'Ansa in ospedale, il giorno dopo l'episodio. Ne uscirà con alcuni giorni di prognosi: «Ancora non sto bene». Mercoledì mattina, ha raccontato, era a una fermata dell'autobus per andare al lavoro, come tutti i giorni. Due carabinieri lo hanno ritenuto sospetto e lo hanno controllato in largo Garibaldi, ma non aveva i documenti. «Ho detto che avrei chiamato un amico che me li avrebbe portati, ma non hanno sentito ragioni. Mi hanno afferrato e volevano buttarmi in macchina», racconta ancora sconvolto.

In breve tempo è stato portato in caserma, arrestato ed è finito in tribunale per la convalida. Alla fine è stato rilasciato e il processo rinviato al 18 aprile. Nell’udienza il giovane ha dichiarato di essere stato «picchiato al volto e a una gamba» e di non aver provocato danni all'auto di servizio. L'udienza si è svolta prima che iniziasse a circolare il video. «Anch’io l'ho visto dopo», spiega l'avvocata d'ufficio, Barbara Bettelli: «A Modena non si è mai vista una cosa del genere, finora le avevo viste solo nei filmati americani. Si sono accaniti con una violenza non necessaria». Sulla base del video, anche la Procura di Modena ha avviato accertamenti e aprirà un fascicolo. Nel frattempo i due carabinieri sono stati temporaneamente reimpiegati ad altro incarico.

RIPRODUZIONE RISERVATA