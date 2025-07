«Pestato da un gruppo senza un motivo» 

Una notte di divertimento, una come tante. Un salto al locale con gli amici, poi quattro chiacchiere e un saluto prima di incamminarsi di nuovo sulla via di casa.

Solo che nei giorni scorsi, sulla sua strada, al Poetto, un 23 enne che preferisce restare anonimo, ha trovato un gruppo di ragazzi, che gli ha sferrato un pugno rompendogli la mandibola.

Vittima casuale

Non aveva fatto nulla: né una parola, né uno sguardo di troppo. Si è trovato soltanto nel posto sbagliato al momento sbagliato. Passava dove il gruppetto già litigava e probabilmente aveva soltanto voglia di attaccar briga. Fatto sta che è riuscito a fuggire e a chiamare l’ambulanza. Adesso è dolorante, ricoverato in ospedale. Ha sporto denuncia e lanciato un appello sui social per cercare chi possa avere visto qualcosa quella sera.

Il racconto

E lui a raccontare quei momenti. «Ero appena uscito da un locale, uno di quelli tra la Bussola e il Margine Rosso e stavo andando a prendere lo scooter che era parcheggiato alla fine dei parcheggi sterrati». A un tratto però qualcosa va storto: «Nella passerella ho visto che era in corso una rissa tra ragazzi e quindi mi sono allontanato e sono passato nella parte sterrata vicino alla strada, proprio per evitare di incrociare quelle persone».

All’improvviso «un gruppo di sei-sette persone mi accerchia e uno di loro, ricordo che aveva una maglietta verde scuro, da dietro mi tira un pugno fortissimo che poi purtroppo si è scoperto che mi ha spaccato la mandibola». Il dolore è fortissimo, «ma nonostante questo cerco di scappare perché continuano a inseguirmi e non potevo fermarmi là per chiamare l’ambulanza, perché avevo paura che mi raggiungessero». Quindi «cerco di raggiungere lo scooter e quando sto per arrivare due di loro mi passano a fianco a bordo del loro scooter e quello che sta dietro cerca di colpirmi di nuovo ma per fortuna riesco a schivare il colpo». La paura è tantissima «ma finalmente riesco a salire sullo scooter e ad arrivare al Mc Donald’s dove riesco a chiamare l’ambulanza».

È dolorante e spaventato ma finalmente salvo. Ricordo che il ragazzo che mi ha colpito aveva i capelli lisci». Adesso saranno le forze dell’ordine a cercare di capire cosa è successo.

Altri pestaggi

Di certo non è la prima volta che nel tratto quartese del Poetto succedono episodi di questo tipo. «Nella parte di Cagliari, verso Marina Piccola, la situazione è tranquilla», dice ancora il 23enne, «ma nella zona dei locali del Poetto di Quartu, è spesso così. Quando ci sono le serate è super pericoloso».Le risse sono infatti all’ordine del giorno. Spesso sotto gli occhi di tutti.

