Pestato Chef Rubio: «Martellate e pugni, un’azione terrorista degli ebrei sionisti» 

ROMA. Sessanta pugni, una martellata in testa, più colpi inferti con dei mattoni. Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, racconta su X di aver subito una spedizione punitiva nei suoi confronti. Ha presentato denuncia alla Digos e poi, parlando di «terroristi», ha puntato il dito contro gli «gli ebrei sionisti: mi hanno aspettato fuori casa in 6 e hanno tagliato i fili del cancello per massacrarmi». E ha postato video e foto in cui si vedono il volto coperto di sangue e un occhio gonfio. Ieri mattina, a qualche ora di distanza, Rubio è riapparso sui social per rassicurare sulle sue condizioni: «Alla fine punti in testa dove mi hanno dato la martellata, tagli ed escoriazioni dove mi hanno preso a mattonate, frattura dell’orbita facciale dove sono finiti i 60 pugni mirati, e si ricomincia». Solidale Nicola Fratoianni di Avs: «Non condivido praticamente nulla di ciò che dice o scrive Chef Rubio ma la vigliacca e violenta aggressione che ha subito, evidentemente per le sue posizione su Gaza, è un fatto gravissimo e inaccettabile».

